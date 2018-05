Opaco. Ewdin Cardona, quien ingresó como suplente ayer en Barranquilla, tuvo poca influencia en la generación de juego de Boca.

El técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, sostuvo que están "vivos y con la posibilidad de pasar en la última fecha", tras el empate de anoche (1-1) con Junior, en Barranquilla, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.



"Estamos vivos y con la posibilidad de pasar en la última fecha", aseveró el entrenador boquense, considerando que "Junior tiene un partido difícil en Brasil con Palmeiras y nosotros recibimos a Alianza Lima", agregó.



"Es bueno para Boca tener la chance de ganar y esperar un resultado positivo de Palmeiras para clasificar", valoró el "Mellizo" en relación con el pase a los octavos de final.



"Teníamos la posibilidad de quedar afuera o seguir y seguimos, esto es bueno, nos mantenemos con vida", declaró el DT "xeneize" en conferencia de prensa.



"No fue penal el de Wilmar (Barrios), pero si lo fue la mano del defensor (Germán Gutiérrez) de Junior. Que pasen estas cosas es lamentable", comentó sin disimular su bronca.



Mientras que por su lado, Wilmar Barrios, puntualizó que "siento que nos llevamos un resultado positivo. Debemos hacer nuestra parte ganándole a los peruanos y esperar que no le ganen al Palmeiras". Sobre su actuación, luego de haber regresado apenas 16 días después de un desgarro en el gemelo: "Me sentí bien físicamente, con el cansancio lógico, pero bastante bien. Había que dar todo en este partido y entre todos lo hicimos", subrayó el moreno de la selección colombiana.

Si Boca finaliza tercero del grupo se clasificará a la Copa Sudamericana de esta edición que están disputando.





Triunfazo tucumano



Atlético Tucumán dio un gran paso para llegar a octavos de la Libertadores. De local, superó 1-0 a Peñarol, de Uruguay, con gol de Leandro Díaz y quedó primero transitoriamente del Grupo C. En la última fecha, visita a Libertad en Paraguay.



No a Teo



En el saludo previo al comienzo del partido, Carlos Tevez optó por no darle la mano al delantero colombiano de Junior e hincha fanático de River, Teófilo Gutiérrez. El cafetero solo esbozó una sonrisa ante ese gesto.