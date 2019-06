En el corazón. Emanuel Guirado dejó un buen recuerdo en Desamparados, su club. Ayer se despidió del fútbol.



Con la presencia de sus seres queridos, teniendo a sus excompañeros de la categoría "83 en la tribuna, el apoyo de todo el pueblo víbora y el triunfo ante San Martín. Todo eso se conjugó ayer para que Emanuel Guirado tuviera la despedida que ameritaba. El arquero, forjado en Sportivo Desamparados, una de las figuras del ascenso al Argentino A 2004, campeón del Apertura del Argentino A 2006 y campeón del Torneo de Invierno 2018, decidió colgar los guantes a sus 36 años y no pudo contener la emoción ayer en su último encuentro bajo los tres palos.

El "Mono" fue el protagonista principal de la tarde y hasta se dio el lujo de marcar un gol para el triunfo ante el clásico rival. Antes del encuentro, Juan Valiente, presidente de Sportivo; Alberto Platero, presidente de la Liga y otras autoridades, además de la presencia de su ex compañero Lucas Ceballos -hoy jugador de Patronato- le hicieron entrega de una plaqueta por su trayectoria en el fútbol sanjuanino y en el club que lo vio nacer. Guirado, con lágrimas en los ojos, agradeció el gesto ante el "Olé, olé, olé, Mono, Mono..." que bajó de la popular. Después, en el encuentro prácticamente Guirado no tuvo que intervenir en el primer tiempo porque San Martín no llegó con peligro. En el complemento, el árbitro Federico Ávila sancionó penal sobre Michel García y fue el "Mono" el que se dio el gusto de ejecutarlo: remató fuerte al palo izquierdo de Schauvinhold provocando el festejo de la gente y de sus compañeros. Ya con el 2-0 a favor Sportivo hizo que Guirado se luciera en su último partido. El arquero intervino con éxito en las pocas situaciones de peligro que generó el Verdinegro hasta que a los 41 vino el momento más esperado: Jairo Díaz entró para reemplazarlo y ahí sí vino la ovación de todos de pie para despedir a uno de los máximos ídolos puyutanos en la era contemporánea. En el final la emoción otra vez se reflejó en Guirado cuando sus padres Lito y Sonia, sus hermanos Emiliano y Miguel, su esposa Natalia, su pequeña Ana y todos sus amigos ingresaron a la cancha con merchandising sobre su despedida. El Ema, uno de los jugadores más queridos en Puyuta, colgó los guantes ayer y lo hizo a lo grande.

CLÁSICO VÍBORA

Sportivo lo ganó sin atenuantes

Dominio. Sportivo dominó el juego. El encuentro estuvo lejos de ser como los clásicos picantes de años atrás.

Desamparados se adueñó del clásico de punta a punta. En Puyuta, Sportivo venció a San Martín por 2 a 0 en un encuentro válido por la 12da fecha del Torneo de Invierno. El local regresó a la victoria en el estreno de su DT Edgardo Herrera. Fue Sportivo quien de entrada se hizo dueño del juego y dominó como quiso. Avisó al minuto con un remate de Cristian Molina, después manejó la pelota y el homenajeado Guirado prácticamente no tuvo que intervenir. Recién a los 43 llegó el gol cuando tras un córner, el "Bichín" Sánchez la empujó para marcar el 1-0. En el complemento, a los 6" el árbitro Federico Ávila sancionó penal por una falta sobre Michel García y Guirado cambió por gol. Quedó todo un tiempo para que el Víbora se floree ante su gente, San Martín sólo tuvo una ocasión clara con Pereyra que Guirado atajó. Sportivo fue dueño del clásico en una tarde más que especial.

Clima amistoso

Sportivo y San Martín estuvieron lejos de disputar un clásico como los de años anteriores. Quizás porque se trataba del encuentro despedida de Guirado, hubo un clima amistoso dentro de la cancha. No hubo pierna fuerte ni juego friccionado como acostumbran este tipo de encuentros.

Peñarol sigue como puntero

Ayer se disputó íntegramente la fecha 12 del Torneo de Invierno en la que Peñarol sigue siendo el lider: el Bohemio empató con Marquesado 1 a 1: Francisco Heredia, para el local y Mario Sanchez para el Bohemio. En el Bº Atlético, Trinidad y Carpintería igualaron 2 a 2. Para el León marcaron Jesús Fernández (2) y para el Celeste, Andres Perez y Paul Bronvale. Atenas goleó a Unión 5 a 0 con goles de Ramón Gómez, Franco Lepe, Gonzalo Narvaez, Kevin Bronvale y Damian Robledo. En tanto que Alianza y Aberastain igualaron 2 a 2, para el Lechuzo marcaron, Ahumada y Manrique, para el Naranja anotaron Contreras y Pelleta. En el Cabot, Árbol Verde y Rivadavia empataron 2 a 2: Diego Riveros y Jesús Hermosa anotaron para el local, Exequiel Tejada para el de La Bebida. Colón cayó como local con 9 de Julio por 3 a 0 con goles de Martín Alaniz, Herrera y Vargas. Del Bono derrotó a Villa Obrera por 2 a 0 con goles de Lucas Suesa y Carlos Cabañas.