Fabio Figueroa es sanjuanino, siempre destacado en pruebas de atletismo y triatlón, nunca había competido en un Ironman. Estuvo meses preparandose para la competencia pero sufrió una lesión de cadera que le impidió entrenarse como hubiese querido. Aún así fue segundo en la competencia que por primera vez se disputó en la provincia.

"Estoy feliz, muy contento por haber conseguido este podio acá en San Juan. Muchas expectativas no tenía, había estado con una lesión en la cadera que no me permitía correr y estuve un mes y medio parado, hasta hace una semana estaba rengo y ahora estoy acá, festejando un podio. Increíble", expresó el atleta de 31 años. "Me hubiese gustado llegar mejor, llegué con lo justo. Hoy era apretar y darle, por suerte se me dio mejor de lo que pensaba. Se vivió una competencia única. El aliento de la gente fue hermoso. Fue mi primer Ironman y es una experiencia única", comentó quien se desempeña de técnico electrónico.