El presidente de Lanús, Nicolás Russo, afirmó ayer que si ‘aparece‘ el dinero que se le debe a los clubes desde la AFA, se rescinde de manera beneficiosa el contrato con el Fútbol para Todos y se llega a un acuerdo con una de las cadenas televisivas que están ofertando para transmitir el torneo, el fútbol ‘va a arrancar‘ en febrero.



‘Lo económico es fundamental. Si está el dinero cómo no vamos a arrancar con el fútbol‘, resaltó Russo en las puertas de la AFA, donde se reunieron dirigentes de 27 clubes de Primera División, entre los cuales no se encontraban representantes de Boca, Independiente, Olimpo y San Martín.



En la reunión, a la que Russo definió como ‘muy buena‘, se expuso la última propuesta realizada por el Gobierno nacional para rescindir el contrato del Programa Fútbol para Todos. Según lo informó Russo, los clubes recibirían 530 millones de pesos, desglosados de esta manera: 350 millones del Estado, 40 millones de parte del sponsor del torneo y 140 millones correspondientes a Radio Televisión Argentina.



‘El miércoles vamos a tener (a las 17.30) una reunión en Gobierno, pero antes nos vamos a encontrar con las cadenas televisivas. Primero con Fox y Turner (aproximadamente a mediodía) y a la tarde (cerca de las 16) con ESPN, y el jueves nos encontraríamos para llamar a una asamblea para analizar las propuestas‘, precisó el titular de Lanús.

LA FIFA envió el borrador del nuevo Estatuto, que deberá ser aprobado por los dirigentes.

Las reuniones con las cadenas televisivas estarán a cargo de una comisión que estará integrada por representantes de los cinco clubes grandes, más uno de Huracán y otro de Lanús.



‘Habrá que separar lo político y buscar una solución en lo económico. Si nos sirve (por lo que ofrece el Gobierno) vamos a rescindir y la mejor propuesta (de las cadenas televisivas) la vamos a aceptar‘, remarcó la máxima autoridad de los granates.



Cuando se le preguntó por el cambio del estatuto que propone la FIFA, el dirigente puntualizó que ‘primero hay que solucionar el problema económico y después vendrá el tema de los estatutos y las elecciones. Acá se está incendiando la casa y no podés querer pintar una habitación‘.

“Se puede empezar”



Confiado. Armando Pérez piensa que el fútbol largará en fecha.



El presidente del Comité Regularizador de la AFA, Armando Pérez, consideró ayer que ‘se puede empezar el campeonato en la fecha estipulada‘ y que con ese objetivo ‘están gestionando la plata‘.



El titular de la Comisión Normalizadora, más allá de su optimismo acerca de la reanudación de la competencia doméstica, puntualizó su disconformidad con la postura del ascenso que lideran el dirigente sanjuanino Claudio Tapia y Daniel Ferreiro.



‘El ascenso no puede manejar el funcionamiento de este deporte. No es justo para el fútbol. Lo que nosotros tenemos claro es lo que vinimos a hacer y lo hicimos. Prolijar y transparentar la AFA, en ese camino estamos todo este grupo de trabajo‘, argumentó Pérez, en declaraciones para Cadena 3 de Córdoba.



Y aseguró: ‘No veo por qué la B Nacional no arrancaría‘. Ferreiro había sido el dirigente que anunció que no comenzará el torneo. ‘Están estirando y poniendo palos porque no les interesa lo que va a pasar con la AFA.



Ellos se miran a ellos mismos‘, acusó Pérez. Quien llegó a la conducción del Comité tras su destacada gestión al frente de Belgrano, resaltó que ahora ‘toca cumplir con un compromiso y llamar a elecciones‘.