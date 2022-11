La selección alemana fue una de las grandes protagonistas de la primera fecha del Mundial de Qatar, no sólo por su inesperada derrota contra Japón 2-1, sino además por su postura contra FIFA y la organización al no poder lucir un brazalete en apoyo a la comunidad LGTB+, una comunidad reprimida en la nación árabe. Ante esto, quien opinó fue Eden Hazard, una de las grandes figuras de Bélgica, que disparó duro contra los jugadores germanos.

Es que 11 titulares de Hans Flick se taparon la boca en la foto inicial antes del duelo en señal de protesta y la imagen dio vuelta al mundo. Al ser consultado sobre el tema por el medio francés RMCSports, el ex atacante de Chelsea, primero evitó el conflicto: “No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al fútbol”, pero luego disparó: “Después perdieron el partido. Hubieran hecho mejor en no hacerlo (el gesto) y ganar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estoy aquí para enviar un mensaje político. La gente es mejor para eso. Queremos estar centrados en el fútbol”.

Sus frases generaron un estallido en los principales portales europeos ya que la postura de Alemania fue apoyada por otras federaciones, como la danesa que hace tiempo ya se ha manifestado en contra de la organización del Mundial en Qatar. A su vez, muchos usuarios criticaron a Hazard por no ser “solidario” con sus colegas.

En las redes sociales de la Federación Alemana, publicaron un mensaje que acompañó la fotografía de los futbolistas tapándose la boca: “Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Desafortunadamente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene”.

Manuel Neuer, el experimentado arquero y capitán de Alemania, no pudo salir al campo de juego con el brazalete multicolor en apoyo a la comunidad LGTB+ y se calzó uno que decía “No a la discriminación”, como ya lo usó Harry Kane, emblema de Inglaterra. En la previa al comienzo del encuentro, uno de los asistentes le revisó la cinta al portero. El pasado lunes, las federaciones de Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Gales y Die Mannschaft, publicaron un comunicado conjunto luego de la que entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo advirtió sobre posibles sanciones a los capitanes de las selecciones que son protagonistas del Mundial Qatar 2022.

Con respecto a lo deportivo, los dirigidos por Hans Flick perdieron ante Japón 2 a 1 y ahora deberán enfrentar a España, que viene de golear 7-0 a Costa Rica. En caso de perder, los germanos quedarán eliminados en primera ronda al igual que en Rusia 2018, y si empatan dejarán de depender de si mismos. Por su parte, Bélgica pudo festejar 1 a 0 a Canadá y quedó líder del Grupo F porque Croacia y Marruecos igualaron 0-0.