El líder de la general contó que esta carrera era su objetivo de máxima, aun antes de saber que el equipo que la ganara iría a la Vuelta de Colombia.

Muy contento y tranquilo se lo vio después de la etapa a Mauricio Quiroga. El, hasta ahora, absoluto líder del Giro del Sol, comentó que antes de saber que la carrera otorgaría la plaza para la "Colombia, Oro y Paz", carrera 2.1 que se disputará después de la Vuelta a San Juan.



"Nosotros, como creo todos los equipos, hemos apuntado a estar en el punto más alto de nuestra preparación para enero. Nos planteamos como meta el Giro del Sol y la Vuelta. En lo particular, junto a los directivos y entrenador, me puse esta carrera como meta", confió el corredor mercedino que surgió en el San Luis Somos Todos y que es doble campeón nacional del Kilómetro en pista y fue subcampeón mundial juvenil de keirin en Montichiari, Italia, en 2010.

"Es una crono corta y como me fijé el Giro como meta, la he trabajado".

Sobre la etapa de ayer, "La Bestia", contó que solo tuvo que emplearse a fondo en el final. "El trabajo de todo el equipo fue fantástico. Mis compañeros hicieron el gasto de la carrera controlando todo para que nadie de los que podían complicarnos se escapara y luego me armaron el embalaje, solo tuve que agachar la cabeza y darle con todo", explicó.



Tras reconocer que "aún falta mucho", dijo que la carrera se definirá en la contrarreloj. "Es una crono corta y, si bien no soy un especialista, la he trabajado y me siento bastante bien en los 8 kilómetros de distancia", concluyó con una sonrisa.





El tren que casi complica todo

Quedaban diez kilómetros para el final de la competencia y frente al arco de llegada se frenó un tren de carga. Su maquinista decidió continuar su marcha y como su avance podía complicar el desarrollo de la carrera, cuando cruzara la ruta 162 (antes de girar a calle Barboza) donde quedaban 1,5 kms; un gendarme debió detenerlo cruzando su moto en las vías.