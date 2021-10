No va más. El entrenador argentino Hernán Crespo puso fin a su ciclo en San Pablo, que lucha por la permanencia en el Brasileirao. Según el comunicado oficial, la decisión fue de común acuerdo tras una conversación que mantuvieron ambas partes.

Su cuerpo técnico también deja el club: Juan Branda (entrenador asistente), Alejandro Kohan y Gustavo Sato (entrenadores físicos), Gustavo Nepote (entrenador de porteros) y Tobías Kohan (analista de rendimiento).

"Inmediatamente, el club abrirá un proceso de búsqueda en el mercado por parte del nuevo entrenador", reza parte del breve comunicado que publicó San Pablo, que tiene en sus filas a los argentinos Martín Benítez (ex Independiente), Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) y Emiliano Rigoni (ex Belgrano e Independiente), a través de sus redes sociales.

La salida de Crespo de San Pablo es un nuevo golpe que sufre el Brasileirao tras la reciente despedida de Luiz Felipe Scolari de Gremio, hundido en la zona de descenso con los argentinos Walter Kannemann (ex San Lorenzo) y Diego Churín (ex Independiente).

Los números de Hernán Crespo en San Pablo

El técnico argentino dirigió al equipo durante ocho meses y ganó el Campeonato Paulista, algo que no se lograba desde el 2005. Sumó un total de 53 partidos, con 24 victorias, 19 empates y 10 derrotas, lo que le da un promedio de 57,23% de efectividad. El equipo también estuvo comandado en otros cuatro partidos por el asistente Juan Branda, cuando el ex River se recuperaba del Covid-19.