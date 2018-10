Uno más para la vitrina. Fernando Hierrezuelo se impuso en la última fecha en Ullum y sumó su cuarto título consecutivo en Senior A.

Fernando Hierrezuelo ganó ayer la última fecha del Campeonato Sanjuanino de Enduro y de esta manera logró un nuevo título, el cuarto que consigue en forma consecutiva en la categoría principal del certamen, la Senior A. El apodado Peluca tuvo un año fantástico, con un dominio total en el calendario anual, que ratificó en la prueba disputada en el Circuito La Toma, de Ullum.



A su vez, el ganador de la clasificación general ayer fue Elías Nacusi, de la Junior (no es habitual que esta categoría lidere los tiempos, de allí el valor de la victoria), lo que permitió además ser campeón de su divisional.



Por otro lado, tras los resultados de ayer, los otros monarcas de la temporada 2018 son Matías Gómez en Senior B; Marcelo Del Carril en Master A; Alejandro Escobar en Master B; Raúl Peña en Master C; Ramiro Alonso en Promocional y Tomás Bolzonella en Principante.



En tanto, los mejores en la carrera de Ullum que cerró el calendario ayer fueron: Senior A: Fernando Hierrezuelo, Nicolás Solimano, Benjamín Vargas. Senior B: Matías Gómez, Daniel Ruiz, Alejandro Aguilar. Junior: Elías Nacusi, Andrés Cortez, Agustín Sirvente. Master A: Marcelo Del Carril, Pedro López, Walter Borra. Master B: Alejandro Escobar, Mario Morales, Javier Cortez. Master C: Aldo Dolcemascolo, Horacio Nascimbene, Raúl Peña. Promocional: Santiago García, Ramiro Alonso, Juan Pérez. Principiante: Tomás Bolzonella, Matías Clever, Antonio Sánchez.



La ceremonia de premiación anual será el 8 de diciembre en el Predio Aser.