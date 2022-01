Seis partidos en la jornada sabatina marcarán el inicio de la segunda fecha de la Copa de Campeones del fútbol sanjuanino. El certamen más federal de todos continuará mañana con otros diez partidos que servirán para cerrar la programación de la segunda fecha.

Hoy, por el Grupo 3, Sportivo Carril recibirá en su cancha a Gral. Sarmiento, desde las 18. A la misma hora, pero por el Grupo 5, Las Lomas será anfitrión de Yrigoyen, en partido que se disputará en cancha de Juventud Ullunera.

Los Grupos 7 y 8 tendrán hoy competencia íntegra. Por el Grupo 7 chocarán los primeros equipos de Juventud Unida y Escuela 135 (en cancha de Rivadavia), como también San Martín de Rodeo con Punta del Médano, en partido a disputarse en cancha del primero. Ambos darán comienzo a las 18.

En tanto que por el Grupo 8, Sportivo Rodas figura como local de La Colonia (jugarán en cancha de Yrigoyen desde las 18) mientras que Atlético Alianza recibirá en su cancha a San Isidro (18.15).

PARA MAÑANA

La 2´ fecha se completará mañana con: Grupo 1: Argentino La Florida vs. Unión Medanito, 18 hs) y Atlético Maurín vs. Atlético Minero (18). Grupo 2: Santa María Tupelí vs. Falucho (18) y Atlético Unión vs. Defensores de San Martín (18). Grupo 3: Sp. 25 de Mayo vs. Independiente Las Chilcas (18), en el Polidep. 25 Mayo. Grupo 4: Los Andes vs. San Martín (18.15), en el Polidep. Municipal de Valle Fértil, y Sol de Mayo vs. San Miguel (18.15), en cancha de Yrigoyen. Grupo 5: La Capilla vs. Huracán (18). Grupo 6: Gral. Belgrano vs. Villa Ibáñez (18) y La Laja vs. Atl. Pampa (18), en el Polidep. de Albardón.