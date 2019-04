Complicado. Almirón no le encuentra la vuelta a San Lorenzo.

El entrenador de San Lorenzo de Almagro, Jorge Almirón, afirmó que un empate hubiera sido "lo más justo", sobre la derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors en el partido de ida en octavos de la Copa de la Superliga. "El partido fue muy parejo", reconoció el DT "santo", y se lamentó de que el equipo "generó (situaciones), pero no pudo convertir".



Ahora el plantel de San Lorenzo tendrá una semana para la puesta a punto ya que el domingo 5 de mayo, a las 15.30, será el partido de vuelta en el Nuevo Gasómetro. "En casa lo debemos dar vuelta" admitió esperanzado el ex entrenador de Lanús , "porque quedó abierta la serie". "Tenemos una semana para preparar el partido y después el cotejo ante Palmeiras, por la Copa Libertadores", cerró Almirón.



Para Jorge Almirón no hubo tantas diferencias y realizó un pedido de cara a la revancha, que será el domingo en el Nuevo Gasómetro: "Los jugadores quieren concretar pero no se dio. Tenemos que ser más intensos en buscarlo".



El partido fue parejo, abren el marcador con una pelota parada que podíamos haber evitado. Si hubiéramos concretado las que tuvimos hubiera cambiado el trámite. El empate era lo más justo", declaró el entrenador de San Lorenzo en la derrota. Y agregó: "Llegamos el viernes a las 23, no quise arriesgar a nadie. La idea es darlo vuelta en casa".