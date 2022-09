En su primer Superclásico como entrenador de Boca, Hugo Ibarra se llevó un gran triunfo 1-0 sobre River gracias al gol de Darío Benedetto. Tras el encuentro en La Bombonera, el DT habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido: "Fuimos totalmente superiores", sentenció.

"Hemos ganado un clásico que quizá para muchos no fue bien jugado. Nosotros fuimos totalmente superiores a River, tuvimos situaciones de gol. Nos quedamos con un clásico importante para seguir en la lucha del campeonato", comenzó analizando Hugo Ibarra. Luego, agregó: "Teníamos claro que River se guardó su esquema hasta lo último, pero estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer en estos 90 minutos. Convencidísimos de lo que queríamos y lo pudimos lograr. Eso fue importantísimo, porque nos marcó durante gran parte del partido la superioridad y creo que River se sintió incómodo con eso, por eso creo que hicieron tres cambios en el entretiempo".

Por otro lado, Ibarra le respondió a Gallardo, quien había dicho que River jugaba cómodo en La Bombonera: "Son declaraciones de Marcelo, lo respeto muchísimo. Pero nosotros estuvimos cómodos hoy, en nuestra cancha y con nuestro público". Además, se refirió a la actitud del Muñeco de no dar pistas sobre su once titular: "No me preocupaba no saber el equipo de River. Los clásicos son partidos diferentes. Nosotros estábamos convencidos de lo que queríamos y hoy lo pudimos llevar a cabo. Fue un partido difícil, como todo clásico, luchado, peleado, pero tuvimos el control del partido en gran parte de los 90 minutos. Con esta victoria, vamos a pelear hasta el final".