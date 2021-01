Ignacio Piatti decidió romper el silencio luego de terminar su vínculo con San Lorenzo y no se guardó nada: expresó toda su furia contra los hermanos Ángel y Óscar Romero, a quienes apuntó por tener ciertos “privilegios”. El experimentado atacante dejó al descubierto el malestar que existe puertas adentro con los futbolistas paraguayos, algo que se venía rumoreando desde hace varios meses.

“Llegué con el problema de Talleres, que uno de los hermanos había salido, después el técnico lo había sacado y no querían salir. El grupo ya estaba medio desgastado. No podía entender por qué estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro lado. Un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar uno por acá y dos por otro lado. Eso fue Marcelo (Tinelli), que les permitió todas estas cosas. Tener un kinesiólogo, tener un chofer, todas esas cosas. Vos de entrenamiento tenés dos horas y después tenés otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo, pero adentro del club tenés kinesiólogo, médico, tenés todo”, advirtió en diálogo con F90 por ESPN. “A mi me tocó estar en Montreal con Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio porque estamos hablando de una figura, pero él estaba todo el día con el grupo y al kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, como tiene que ser”, comparó entre su paso por la MLS y este paso por San Lorenzo.

En su explosivo descargo contra los futbolistas que arribaron al club en agosto del 2019, recordó lo ocurrido con el juvenil Andrés Herrera, quien sufrió la fractura infrasindesmal del peroné izquierdo tras una entrada de Ángel Romero durante una práctica: “Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador. Fuimos a hablar con el técnico. Los sacó una semana cuando había lesionado a Herrera y después volvieron. Entonces nosotros decíamos: ‘¿Qué ejemplo les das a los más chicos que hicieron eso y a la semana están entrenando?’ Pero capaz que a Mariano (Soso) le bajaron información de arriba”.

Piatti dijo que Ángel se justificó cuando le preguntaron qué había hecho con Herrera: “Perdón, se me salió la cabeza, no sé lo que hice”, fueron las palabras de Romero. Al mismo tiempo, la reacción del grupo fue de profundo enojo contra el delantero: “Lo querían matar. Estaba Monetti y lo quería matar. ¿Cómo le vas a hacer eso a un pibe en un táctico? Yo estaba al lado de Mariano (Soso) y dijo: ‘No lo puedo creer, la patada que le pegó sin necesidad’. Nunca pasó. En un partido que jugás con tus compañeros, por ahí se te va la patada pero de ir a quebrar a alguien en un táctico creo que nunca pasó”.

Los problemas con los gemelos de 28 años eran de distinta índole, según señaló Piatti: “Vos veías durante todos los partidos que se pasaban la pelota entre ellos cuando están juntos”. Y agregó: “Hay un montón de cosas que pasaron. No sé si estos chicos después para arreglarla... No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Terminó el partido y los voy a saludar: ‘Muy bien, los felicito que jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’. No qué 15 mil pesos, yo no quiero”.

El futbolista de 35 años había arribado a comienzos del 2020, pero en los últimos días se cerró su salida. Enojado, apuntó también contra la directiva que comanda Marcelo Tinelli: “No estoy más en San Lorenzo. No rescindí, me echaron”. Al mismo tiempo, aclaró que habló con el presidente sobre este tema luego de que Ángel Romero lesionara a Herrera: “Yo lo llamo a Marcelo y le digo que algo está pasando raro, grave. Me parece que tenés que venir y aparecer. Me dijo: ‘Fijate Nacho, ellos le van a pedir disculpas’. ‘¿Disculpas Marcelo? Quebró a un pibe en un táctico’”.

Piatti aseguró que buscaron solucionar las cosas puertas adentro antes de llegar a esta situación, pero que el resultado no fue el esperado: “Intentamos. Nos reunimos en el gimnasio todos. Éramos 35. Me tocó hablar a mí porque Seba (Torrico) no estaba creo y Fabri (Coloccini) no quería hablar. Y explicando todo esto: somos San Lorenzo, es un equipo grande, dejen de joder, únanse a nosotros. Y ahí algo habían cambiado, pero cuando le das tantos privilegios a dos jugadores pasa lo que pasó. Hicieron echar a dos o tres técnicos”.

“Dije que si no cambiaban se iban a ir a las manos, que no íbamos a poder parar a todos. Estos dos cambiaron un poco hasta ahora. Vienen mal manejados desde arriba: si vos le das tantos privilegios, las llaves del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado”, insistió con el tema.

La crisis en el Ciclón se profundizó en las últimas horas en medio de las partidas de Piatti y el entrenador Mariano Soso, quien abandonó el cargo luego de no haber podido alcanzar la final de la Copa Maradona. “Un ídolo de Boca que está jugando nos dijo ‘como puede ser que Coloccini, Piatti, Torrico no agarren a estos dos que están pudriendo el grupo’. Pero si de arriba vos los tenés así, es muy difícil porque estábamos solos los jugadores con Mariano”, afirmó Nacho.

“Se cambiaban donde estábamos todos nosotros y enseguida se iban con el kinesiólogo durante los entrenamientos. Se iban a otro lado. Creo que Ángel dijo que el amigo era Herrera, al que fracturó, al que quebró. Ya veníamos de bastantes discusiones con ellos”, disparó el ex Independiente y Gimnasia al explicar cómo era el vínculo con los futbolistas que también se desempeñan en la selección de su país. “Un compañero estacionó en un lugar y vino el de seguridad a decirle que ese era el lugar de los Romero. Cosas así pasaban”, agregó.