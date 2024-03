Independiente, con 16 puntos, líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, visitará esta tarde a su sorprendente escolta Barracas Central (15), en un partido que se disputará en la cancha de Huracán, a partir de las 19.00. El "Rojo", que viene de vencer 2 a 1 a Argentinos Juniors, al que le dio vuelta el marcador y le quitó la posición de puntero, contará con la misma formación que derrotó al "Bicho".

Los tres puntos en juego en el encuentro entre los dirigidos por Carlos Tevez y "El Guapo" son claves pensando en la clasificación a los cuartos de final, teniendo en cuenta que River, Argentinos Juniors e Instituto vienen detrás con 14 unidades, peleando por un lugar en la definición del campeonato.

Ritmo, necesita "Juanfer" Quintero pensando en el clásico con Boca.

Una hora más tarde (20.00) en Avellaneda, Racing Club recibirá la visita de Sarmiento de Junín. La Academia ubicada en la cuarta posición, última que da pasaporte a cuartos de final, viene de empatar con Platense, y necesita una victoria para afirmar sus pretensiones. En el tema del recambio que están haciendo la mayoría de los entrenadores para sobrellevar la carga de partidos seguidos, Gustavo Costas determinó tres variantes. Volverán al equipo titular, desde el vamos, el zaguero Leonardo Sigali, por Nazareno Colombo; el colombiano Juan Fernando Quintero y el delantero Roger Martínez, por Maximiliano Sala; los tres recuperados de distintas lesiones, necesitan ganar ritmo, pensando en la visita a La Bombonera, el próximo domingo para enfrentar a Boca Juniors.

Por el lado del equipo juninense, el técnico Israel Damonte, no confirmó la alineación, pero es casi un hecho que como único punta juegue Agustín Fontana reemplazando a Iván Morales, que salió lesionado el pasado sábado cuando los "verdolagas" perdieron -como locales- ante Unión por 2 a 1.

El otro partido de hoy será Vélez-Rosario Central, a las 21,30.

> Elogios de Kily González a Boca

El técnico de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily " González, que mañana recibirá a Boca, elogió al equipo de La Ribera, cuya camiseta alguna vez vistió. "No voy a descubrir a Boca, tiene un gran plantel. Lo de Cavani no me sorprende, me daba hasta risa que lo cuestionen. Son esos jugadores cuya trayectoria los avala. No es cuento, ha hecho goles en todos los clubes de su carrera". Y sobre Kevin Zenón, que explotó con él en Unión, dijo que "se animó a jugar algo que no es sencillo con esa camiseta".