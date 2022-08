Godoy Cruz e Independiente empataron 1-1 en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y válido por la 15ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El gol del Rojo lo convirtió Juan Manuel Insaurralde a los 42 minutos del primer período, mientras que para el "Tomba" lo hizo Tadeo Allende a los 10m del segundo, respectivamente.



La igualdad dejó a los mendocinos transitoriamente en la quinta posición con 25 puntos, a cuatro del líder Atlético Tucumán, mientras que los de Avellaneda llegaron a las 14 unidades y continúan en la parte baja de la tabla.



En el comienzo del encuentro, el conjunto mendocino se mostró más convencido que su rival y fue el que intentó ser protagonista y manejar la zona central.



El correcto control de la pelota le permitió a Godoy Cruz generar jugadas colectivas y acercarse al arco defendido por Milton Álvarez.



Sobre el final de la etapa mejoró la visita que ganó la mayoría de las pelotas divididas y arrinconó al "Tomba" con centros al área y algunos tiros de esquina a su favor.



A los 41m., Leandro Fernández generó una maniobra por el sector izquierdo del ataque, habilitó a Alan Soñora, quien sacó un centro certero para que el chaqueño Insaurralde impactara de cabeza y abriera el marcador.



El equipo dirigido por el entrenador Julio Cesar Falcioni se fue al descanso con el triunfo en su poder, aunque sin haber hecho los merecimientos suficientes



En el comienzo de la segunda etapa, el conjunto que maneja la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez se quedó con un jugador menos por la expulsión del defensor paraguayo José Canale, tras haber recibido una doble amonestación.



A pesar de la inferioridad numérica, el local no se quedó y a los 10 minutos el delantero Allende, recientemente ingresado, controló la pelota afuera del área y sacó un remate potente (en la primera pelota que tocó), que se metió en el palo inferior izquierdo. 1-1



Después del empate, el local continuó manejando el desarrollo del partido con solidez defensiva y orden en las distintas zonas ante un Independiente al que le costó generar jugadas claras de mitad de cancha hacia adelante.



Al equipo de Avellaneda le faltaron las sociedades necesarias como para intentar generar jugadas ofensivas y no supo qué hacer para aprovechar ese hombre de más y volver al triunfo.



El empate final dejó al "Tomba" mejor parado que su rival, ya que pudo sostener el empate y no pasar sobresaltos, a pesar de haber jugado casi todo el segundo tiempo con un jugador menos.



En la próxima jornada (16ta.) Godoy Cruz visitará a Newell´s Old Boys, mientras que Independiente recibirá a Vélez Sarsfield, el sábado y domingo venidero, respectivamente.





=Síntesis=



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale y Franco Negri; Martín Ojeda, Juan Andrada, Gonzalo Abrego y Valentín Burgoa; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.



Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Lucas González y Alan Soñora; Leandro Fernández, Leandro Benegas y Damián Batallini. DT: Julio César Falcioni.







Gol en el primer tiempo: 41m. Insaurralde (I)



Gol en el segundo tiempo: 10m. Allende (GC)







Cambios en el segundo tiempo: 9m. Tadeo Allende por Burgoa (GC); 28m. Gabriel Hachen por Romero (I); 29m. Enzo Larrosa por S. Rodríguez y Tomás Castro Ponce por Bullaude (GC); 35m. Tomás Pozzo por L. Fernández (I); 45m. Nelson Acevedo por Andrada y Juan Pintado por Ojeda (GC).



Amonestados: Canale, Andrada, Negri (GC), Benegas (I)



Incidencia en el segundo tiempo: 4m. expulsado Canale (GC)







Árbitro: Nazareno Arasa.



Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).