El primero. Alexander Barboza festeja con alma y vida el primer gol de Independiente. El defensor cabeceó y se desvió en un rival. Después el Rojo metió otro y logró una merecida victoria.

Independiente se recuperó anoche de la imagen discreta que entregó el lunes último en La Plata ante Estudiantes y venció a Colón de Santa Fe, por 2-0, en el último partido de la jornada sabatina por la Superliga de fútbol.



Barboza (con la ayuda del defensor Acevedo) y el delantero Silvio Romero decretaron la victoria del Rojo.



El equipo de Avellaneda dominó nítidamente durante los primeros 45". En ese período inicial, el conjunto del DT Beccacece se hizo fuerte con la presión alta y con una tenencia de pelota que le permitió ir desestabilizando a una defensa rival que mostró desacoples.



En este contexto, el gol del Rojo llegó casi, de una manera fortuita. Es que Barboza se elevó en un tiro de esquina y metió un cabezazo hacia la valla visitante. La pelota se desvió en Lucas Acevedo y confundió al arquero Burián, quien no pudo llegar. Iban 12 minutos.



Luego de conseguida la ventaja, Independiente justificó el triunfo, porque situó jugadores en campo contrario en forma permanente. De hecho, el elenco local tuvo dos situaciones claras, con sendos cabezazos de Barboza y Pablo Pérez, que salieron desviados.



Colón casi que no visitó el área del arquero Campaña, a excepción de una incursión del colombiano Wilson Morelo, que desvió un cabezazo.



En el segundo período, Independiente intensificó el dominio, pero no pudo quebrar la resistencia de un Burián que empezó a transformarse en figura.



Domingo Blanco, por derecha, comenzó a hilvanar un surco por ese sector, pero el Rojo fue incapaz de definirlo.



Por el contrario, el DT "sabalero", Pablo Lavallén, al ver que los minutos transcurrían, pobló el terreno de delanteros (Da Luz, Chancalay, Leguizamón), por lo que Colón quedó prácticamente "partido" y expuesto a cualquier contra de Independiente que pudiera liquidar el asunto.



Cuando el partido ya finalizaba, Independiente se sacó la angustia de encima y sentenció la historia. A los 49 minutos, Silvio Romero apareció en el área para definir una contra y entregó una sensación de alivio para el público presente. Porque la sensación de que Colón podía arribar al empate, más allá de que inquietó poco y casi nada, estaba ahí al alcance de la mano.



Independiente jugará este miércoles con Patronato de Paraná, por Copa Argentina en Villa Mercedes (San Luis), por 16vos de final de la competencia federal. Y volverá a enfrentar al elenco entrerriano el próximo fin de semana, precisamente el sábado 31, pero en el estadio Presbítero Grella del club paranaense por la Superliga.



Pérez y su confianza

Pablo Pérez, la figura de Independiente, dijo que "el objetivo es ganar la Superliga. Creo que jugamos un buen partido y fuimos justos ganadores. El técnico confía en todo el grupo y nosotros, cuando nos toca jugar, damos todo para ganarnos el puesto".