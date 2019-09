En Concepción. San Martín viene de empatar y es una obligación ganar ante su gente. Recibirá a Temperley por la séptima fecha de la Primera Nacional.

No importa en qué categoría jueguen. San Martín y Desamparados son los equipos más populares de la provincia y este domingo se dará un hecho insólito desde que ambos juegan en campeonatos nacionales. Por esas cosas del destino, o mejor dicho, de medidas tomadas por las autoridades, ambos jugarán al mismo horario en sus respectivas canchas.



Los dos son archirrivales. No los une nada. Pero este domingo los unirá el horario: a las 19 horas ambos jugarán sus respectivos duelos. San Martín, por la séptima fecha de la Primera Nacional recibirá a Temperley en Concepción. A menos de 5 kilómetros, en el Barrio Patricias Sanjuaninas, Desamparados recibirá al Circulo Deportivo Nicanor Otamendi por la quinta fecha del Torneo Federal "A".



Siempre contando las veces que a los dos les tocó jugar en San Juan, es inédito que los dos jueguen a la vez. Si bien nunca jugaron en la misma categoría desde que ambos juegan torneos nacionales ya sea en Primera, B Nacional, Federal A o B, nunca antes se dio.



El cambio de horario se dio antenoche. San Martín tenía previsto jugar a las 17,30 horas y Desamparados había solicitado jugar a las 20 horas, aunque estaba sujeto a modificaciones porque el Verdinegro por ser de una categoría superior tenia prioridad para elegir horario. Desde la Policía de San Juan, precisamente desde el D3 que es la entidad encargada de armar los operativos policiales, le solicitaron a Desamparados adelantar el horario una hora y de esta manera quedó establecido que San Martín jugaría a las 17,30 y Sportivo a las 19, pero antenoche por cuestiones climatológicas se optó por un nuevo cambio: es que según el Servicio Meteorológico Nacional mañana por la tarde se prevé una temperatura de 36 grados y por acuerdo entre el D3 y la dirigencia de San Martín decidieron jugar también a las 19 horas.



La medida llama la atención, porque hace años era la Policía quien le solicitaba a los clubes que los horarios no se superpongan pero ahora los criterios en la nueva gestión han cambiado y está a la vista. "Solicitamos jugar a las 20 porque San Martín jugaría más temprano y nos dijeron que si queríamos jugar a la misma hora no habría problemas porque hay distancia entre las canchas y tampoco afecta a la gente que estará ligada al operativo", contó Juan Valiente presidente de Desamparados.



¿Afectado? Ninguno. Porque ni Sportivo ni San Martín se verán en desventaja. Los dos llevan su hinchada y quizás analizándolo desde el tema mediático sí se verá perjudicado el Víbora, porque los medios radiales lógicamente transmitirán a San Martín por ser de la categoría superior, o caso contrario, deberán desdoblar la transmisión para transmitir a los dos por igual y cumplir con los auspiciantes. Aunque en Desamparados tampoco lo ven de esa manera: "Será mejor para nosotros, porque el hincha de Sportivo viene a la cancha y si nadie lo transmite, será una obligación mayor venir", agregó Valiente.



A las 19 horas. Acá y allá. Habrá fútbol en Concepción y Desamparados y ojalá que las dos barriadas, allá sobre las 21, terminen con festejo.

En Puyuta. Desamparados también urge de una victoria. Acumula tres empates y buscará sumar su primer triunfo cuando reciba a Otamendi por la quinta fecha del Federal "A".





Todo junto

Mientras en Concepción y Puyuta habrá fútbol, la agenda deportiva es amplia para mañana por la tarde. En Rawson se correrá la última fecha del ciclismo de pista y en Mendoza se jugará el cuarto partido de la Liga A1 de hockey que con Valenciano protagonista.