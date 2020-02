UPCN San Juan Voley frenó su marcha triunfal al caer este jueves ante Ateneo Mariano Moreno por el 10mo weekend de la Liga Argentina de Vóleibol. En el Aldo Cantoni, Los Cóndores perdieron por 3 a 0 y no pudieron estirar su racha de 5 triunfos seguidos en el torneo. El conjunto catamarqueño se impuso con parciales de 25-22, 25-18 y 25-21 y tuvo en su opuesto Renato Adornelas al máximo anotador de la noche, con 29 puntos. Ahora, UPCN hará un breve parate en la Liga pues este sábado viajará a Brasil para afrontar el Campeonato Sudamericano de Clubes, del 11 al 15 de febrero en Belo Horizonte.

El Lobo Chacarero empezó mejor, con más precisión en ataque y un buen bloqueo ante Nikolay Uchikov y Miguel López, para despegarse 10-7 en el primer tramo del set inicial. Renato Adornelas fue el hombre destacado en el segmento, en el que el local tuvo dificultades con el servicio. Si bien el equipo sanjuaninos descontó hasta quedar a uno, no pudo revertir el marcador y el visitante se quedó con el set por 25-22.

En el segundo capítulo, Los Cóndores siguieron sin poder encontrar su juego. Con imprecisiones y sin efectividad en la ofensiva y el saque, siguió detrás de Ateneo, que aprovechó la circunstancia para quedar 7-4. Los tres puntos de ventaja se fueron estirando, con Ateneo muy enfocado y sin cometer errores (16-8). El Lobo Chacarero llegó al sprint 20-9 y parecía que lo definía rápido, pero UPCN remontó la desventaja hasta reducirla a seis puntos (18-24). Fue entonces que el visitante lo cerró 25-18.

En la tercera manga no cambiaron las cosas. Ateneo siguió firme en ataque, mantuvo alta la recepción y además empezó a apretar con el saque. Los Cóndores no pudieron acomodarse y entre errores y problemas en la cobertura cedió terreno en ese tramo. Fue al promediar el parcial que empezó a remontar. Con Uchikov más efectivo y el bloqueo sumando puntos, redujo la brecha de 6 a 2 tantos (16-18), pero entonces Adornelas volvió a crecer y un error del árbitro Sebastián Cagiao le dieron más aire al visitante, que quedó 21-16. Y aunque el local no bajó los brazos, Ateneo se colocó match ball tras un bloqueo de su opuesto y lo definió Mariano Giustiniano con un manos y afuera: 25-21.

SINTESIS

UPCN San Juan Voley: Sebastián Brajkovic (1), Nikolay Uchikov (8); Martín Ramos (5), Maximiliano Gauna (4); Miguel López (12), Alejandro Toro (7); Nicolás Perren (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Manuel Armoa (1), Federico Martina (2), Mateo Bozikovich, Ignacio Luengas (3), Dmytro Mishchuk (4).

Ateneo Mariano Moreno: Juan Riganti (1), Renato Adornelas (29); Roque Palomino (4), Maximiliano Scarpin (4); Mariano Giustiniano (8), Jeyson Morelos (7); Santiago Arroyo (líbero). Entrenador: Marcelo Silva. Ingresos: Gonzalo Pereyra, Franco Cáceres

Parciales: 25-22, 25-18 y 25-21.

Árbitros: Sebastián Cagiao y Gabriela López.

Estadio: Aldo Cantoni.