Un sábado apasionante se vivió en la disputa de la 19na fecha del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino de Primera División. Con cinco equipos que ya habían asegurado la clasificación y seis que iban por los tres restantes, fue Marquesado el que dio el golpe logrando meterse entre los clasificados y desplazando a Trinidad.

De esta manera los clasificados son: Unión, San Lorenzo, Aberastain, San Martín, Alianza, Desamparados, Del Bono y Marquesado. Los cruces de Cuartos de final (1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5°) quedaron de la siguiente manera: Marquesado vs Unión, Del Bono vs San Lorenzo, Desamparados vs Aberastain y Alianza vs San Martín. Este miércoles se jugarán los partidos de ida, y el fin de semana serán las revanchas que definirán los clasificados a semifinales.

Marquesadio dio el golpe y se metió en Cuartos de final

En el Far West, Marquesado venció por 1 a 0 Villa Obrera con gol de Heraldo Vargas. El Tricolor aprovechó la derrota del León y se adueñó de la octava plaza para los Cuartos de final. Es que Trinidad fue eliminado en manos del líder Unión: el León cayó en su visita al Azul por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Ramiro Sisterna y Jorge Olivarez.

El que estuvo muy cerca de lograr la hazaña fue Colón Junior, que fue protagonista en su visita a 9 de Julio. El que ganara ese encuentro se metía en zona de clasificación pero terminaron igualando 2 a 2. Comenzó ganando el Merengue con gol de Rodrigo "Chori" Jofré a los 19 del primer tiempo pero el Nueve igualó al cierre de esa etapa con gol de Angel Oyola. En el segundo tiempo dominó el Merengue y a los 31 se puso en ventaja con gol de Nicolás Fernández pero a los 40, Alan Salinas anotó el 2 a 2 para el local y con eso, ambos equipos quedaron sin chances de meterse.

En Puyuta también se dio un apasionante encuentro. Desamparados selló su clasificación venciendo por 1 a 0 al ya clasificado Aberastain, quien con la derrota perdió el segundo lugar en las posiciones y culminó tercero. Emiliano Encina fue el autor del gol de la victoria para los dirigidos por Emanuel Guirado.

Trinidad no pudo mantenerse en zona de clasificación y quedó eliminado

En Concepción, San Martín venció a Alianza por 3 a 1, ambos llegaban clasificados pero el encuentro determinaría la posición con la cual afrontarían los Cuartos. Alianza comenzó ganando con gol de Nicolás Silka pero el Verdinegro revirtió el marcador con goles de Leandro Regalado y Agustín Ramos en dos ocasiones. De esta manera, el Verdinegro superó en las posiciones finales a Alianza y tendrá la ventaja de definir de local.

Del Bono logró con sufrimiento meterse en Cuartos. Empató 1 a 1 en su visita a Atenas de Pocito, Franco Letizia anotó para el Bodeguero y Enrique Moreno lo hizo para Atenas. El Bodeguero con el empate debió esperar los demás resultados y logró meterse en la siguiente instancia. Dos goles de Gonzalo González, uno de Ariel Sanchez y otro de Sacha Da Silva marcaron para el conjunto ullunero, el descuento para la Juve fue de Segundo Arroyo.

Por último y con partidos que no tenían ingerencia en el certamen, Sarmiento de Zonda venció por 3 a 1 a Rivadavia y Arbol Verde 3-0 a Peñarol.