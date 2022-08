Un bombazo fue el anuncio de la revista France Football con los 30 nominados para el Balón de Oro masculino 2022. No por los presentes, sino por los que faltaron: Lionel Messi, por primera vez desde 2005, no fue incluido en esta lista privilegiada. Y lo mismo sucedió con el brasileño Neymar. El futbolista más galardonado de la historia (el rosarino ostenta 7 estatuillas) no asistirá a la gala. Quien sí estará es el portugués Cristiano Ronaldo, que sigue vigente con 37 años. El gran favorito, sin embargo, es el francés Karim Benzema.

El crack rosarino Lionel Messi se quedó afuera hoy de treinta nominados para ganar el Balón de Oro, que organiza cada año la revista France Football, en la edición donde el francés Karim Benzema aparece como el máximo favorito.

Messi, máximo ganador del galardón en siete oportunidades, no podrá defender su condición de mejor jugador, obtenida en un duelo mano a mano con el polaco Robert Lewandowski en 2021 y donde pesó el logro de la Copa América en Brasil con el seleccionado argentino.

El capitán de la Argentina, nominado quince veces por la revista especializada France Football, es el gran ausente junto con el brasileño Neymar, su compañero en París Saint Germain de Francia.

Benzema surge como el gran candidato a ganar su primer Balón de Oro luego de una gran temporada con Real Madrid de España que incluyó la obtención de la última Liga de Campeones de Europa, que lo tuvo en el primer puesto de la tabla de goleadores con 15 y elegido mejor jugador del certamen.

Con el Madrid también ganó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y La Liga.

"Benzema es un jugador muy importante, un líder del equipo, estamos aquí por mérito propio y suyo. Ha acabado bien la temporada y la ha empezado bien y nadie tiene duda que debe ser el Balón de Oro. Creo que nadie tiene duda, pero en el futbol todo puede pasar", dijo Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, en conferencia de prensa, durante la semana.

El crack rosarino vivió un año irregular con París Saint Germain y continuó en la senda ganadora con el seleccionado argentino tras la obtención de la Finalísima ante Italia en el triunfo por 3 a 1 en Londres.

El resto de los nominados por el Balón de Oro son:

El belga Thibaut Courtois, el croata Luka Modric, el alemán Antonio Rüdiger y los brasileños Casemiro y Vinicius Jr. (Real Madrid de España); el portugués Rafael Leao y el francés Mike Maignan (Milan de Italia); el francés Christopher Nkunku (Leipzig de Alemania); el egipcio Mohamed Salah, el colombiano Luis Díaz, el brasileño Fabinho, el neerlandés Virgil Van Dijk y el inglés Trent Alexander-Arnold (Liverpool de Inglaterra).

El alemán Joshua Kimmich (Bayern Munich de Alemania); el inglés Phil Foden, el belga Kevin De Bruyne, el portugués Bernardo Silva, el portugués Joao Cancelo y el argelino Riyad Mahrez (Manchester City de Inglaterra).

El polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich de Alemania/Barcelona de España), el coreano Heung-Min Son y el inglés Harry Kane (Tottenham de Inglaterra); el uruguayo Darwin Núñez (Benfica de Portugal/Liverpool de Inglaterra); el senegalés Sadio Mané (Liverpool de Inglaterra/Bayern Munich de Alemania); el marfileño Sébastien Haller (Borussia Dortmund de Alemania), el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United de Inglaterra); el serbio Dusan Vlahovic (Juventus de Italia), el francés Kylian Mbappé (París Saint Germain de Francia) y el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund de Alemania/Manchester City).

Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con 7; seguido de Cristiano Ronaldo con 5; Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con 3.