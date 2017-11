Suecia se quedó con el primer chico en el repechaje europeo para Rusia 2018 al vencer en Solna a Italia por 1-0 gracias al gol de Jakob Johansson, a los 15 minutos del segundo tiempo.

El primer tiempo tuvo las mejores acciones en los primeros minutos de juego. A los 5, Andrea Belotti pudo haber abierto el marcador, pero el cabezazo del delantero de Torino se fue al lado del palo. Enseguida, Ola Toivonen respondió para los locales, pero su remate también se fue afuera por poco.

Los primeros 45 minutos mostraron dominio sueco, aunque los locales no pudieron trasladar la superioridad al marcador. A los 2 minutos del complemento, el arquero local Robin Olsen mostró seguridad ante un remate de Candreva que iba muy bien direccionado, y cuando Italia había logrado emparejar el trámite del juego, llegó el tanto sueco.

A la salida de un lateral, que fue al área en forma de centro, el rebote le quedó a Johansson, que buscó el palo más lejano de Buffon, pero la pelota se desvió en Daniele De Rossi y entró pegada al primer palo, con el expermientado arquero tirándose hacia el otro lado. El propio De Rossi pudo haber igualado las acciones con un potente remate que se estrelló en el palo ante la mirada del arquero Olsen, que había quedado estático.

Intentó por todos los medios en los últimos minutos Italia, pero no consiguió romper la defensa sueca y de esta manera deberá salir a buscar el resultado el próximo lunes, cuando se dispute la revancha en Milán. Si la Azurra no logra revertir la historia, se ausentará de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia tras no haberla disputado en 1930 y no haberse clasificado a Suecia 1958.