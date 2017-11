El seleccionado de fútbol de Italia igualó ayer sin goles frente a Suecia, en el estadio San Siro, de Milán, y se quedó afuera del Mundial Rusia 2018, ya que en el partido de ida del Repechaje cayó por 1-0, con el tanto de Jacob Johansson.



Italia, que jugó 18 Copas del Mundo y ganó cuatro ediciones (1934, 1938, 1982 y 2006), se convirtió en el único campeón mundial que no selló su boleto para el certamen que se llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio del año próximo.



Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014), Argentina (1978 y 1986), Uruguay (1930 y 1950), Inglaterra (1966), Francia (1998) y España (2010) son los siete campeones que clasificaron para Rusia 2018.



El seleccionado italiano, dirigido por Gian Piero Ventura, sólo faltó en dos ediciones de la Copa del Mundo, la primera en Uruguay 1930, donde no aceptó la invitación por cuestiones económicas tras la Primera Guerra Mundial, y la segunda en Suecia 1958, donde no clasificó.



Italia, con un 3-5-2, asumió el protagonismo desde el inicio, tal como lo exigía su historia, su actualidad y necesidad, manejó la pelota con criterio, pero le costó generar situaciones de gol.



Más allá de esto, el partido no tuvo demasiados atractivos, aunque si a Italia como un claro dominador y con un estilo de juego definido, con un rasgo distintivo: tratar muy bien a la pelota. Mientras que el técnico sueco Andersson se apegó a un plan simple pero efectivo: defender con mucha gente y apostar al contraataque para sellar la clasificación. De esta manera, entre la necesidad de Italia, y la cautela de Suecia, los últimos minutos se consumieron y el 0-0 dejó a los italianos sin Mundial.

Impensado. Italia se quedó sin Mundial 2018 al empatar 0-0 como local ante Suecia, por lo que no estará en el torneo por primera vez en 60 años.

