Por primera vez en el Federal, Claudio Manrique puede contar con la plantilla completa. Se sumaron los pibes sub22 y los de Binacionales.

El elenco norteño tratará de conseguir su primer triunfo en la temporada, el que lo aleje del último puesto en la tabla, cuando visite esta noche a Club Bell, de Bell Ville, Córdoba, junto a All Boys de La Pampa y GEPU de San Luis, uno de los líderes que tiene la Zona Cuyo.



El partido se jugará a las 22 el estadio polideportivo Elías "Tito" Proietti, de la ciudad donde se realiza la fiesta nacional de la pelota de fútbol.



Jáchal BC, que viajó anoche a la sede del encuentro iniciará el partido con los mismos cinco titulares que lo hicieron en las derrotas con GEPU (en San Luis 61-71) y con All Boys (en Jáchal 74-74): Tomas Martino, Ismael Sarrouf, Fabricio Cabañas, Lucas García y Carlos Báez. Por su parte, el elenco local, repetirá la misma alineación con la que ganó los dos encuentros anteriores, 68-67 como visitantes en Mendoza ante Municipalidad de Junín y en la que derrotó a GEPU 79 a 74, en su casa.



También jugarán hoy: All Boys con 9 de Julio de Río Tercero y GEPU con Independiente de Oliva.