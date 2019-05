Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, logró ayer un triunfo clave ante un rival directo como Stormers y consiguió su cuarto triunfo consecutivo, que lo vuelve a depositar en zona de play offs y lo llena de confianza de cara a una gira sumamente exigente por Oceanía. El triunfo argentino se consumó por 30 a 25, tras un cierre muy apretado en partido disputado en el estadio de Vélez Sarsfield.



Jaguares de esta manera sigue sumando triunfos y los cuatro al hilo que lleva hasta ahora generan una racha que ni los equipos sudafricanos han podido lograr. El equipo argentino empezó mejor y con try de Matera en el primer ataque a fondo puso diferencias en el tanteador de 10 a 0 (con otro penal de Miotti). Parecía que el dominio de los dirigidos por Gonzalo Quesada podía plasmarse con contundencia, pero la visita de a poco, con la puntería de su apertura, Jean Luc du Plessis acortó diferencias. Fue además un momento de muchos errores del local, que no le dieron continuidad a su propuesta de juego.



El 13 a 9 con el que se fueron al descanso marcó la paridad que hubo en esa primera etapa.



En el segundo tiempo, Stormers se puso nuevamente a un punto y esto provocó la reacción de Jaguares, la cual llegó por intermedio de dos tries. El primero tras una buena jugada colectiva de varias fases que a Ramiro Moyano le permitió llegar a su conquista 14 en el Super Rugby. El otro fue con un try penal que le dio a Jaguares la posibilidad de despegarse en el tanteador y afrontar la última parte del partido con un hombre más.



Parecía que todo se encaminaba para un triunfo sin complicaciones, pero apareció Senatla y dejó el partido 30 a 25. Stormers tuvo la última pero no supo aprovecharla y con un line perdido en pleno ataque desató la alegría del público local que se acercó hasta Vélez a ver un nuevo triunfo de Jaguares.



Completada esta jornada, Jaguares se ubica en la tercera posición de la tabla con 27 unidades, sólo un punto por debajo de Bulls y de Sharks, que lideran la zona.



El capitán de Jaguares, Matías Orlando, se mostró conforme con el resultado y el juego del equipo. "A pesar de muchas imprecisiones y no tomar decisiones correctas, nunca dejamos de estar en partido y los momentos de buen juego terminamos convirtiendo puntos. Nos llevamos tres lindos tries que demuestran que cuando hacemos bien las cosas, somos prolijos y creemos en nosotros, las cosas salen. Después hay mucho para pensar y trabajar", dijo.



"Fue un partido trabado y sólo en algunos momentos pudimos hacer nuestro juego. En el primer tiempo se notó que jugamos 10 minutos de rugby y después que nos apagamos. Ahora con el triunfo podemos viajar a la gira con otra cara", agregó Domingo Miotti.

Hoy, a la gira



No habrá descanso ni mucho tiempo para festejar para el equipo argentino ya que hoy por la noche viajará con destino hacia la gira por Oceanía. La primera parada será en Dunedin, en donde el sábado próximo, desde las 2,15 de la madrugada argentina, Jaguares se enfrentará ante Highlanders.

Top 8: festejos de Universidad y San Juan RC

Los dos representantes sanjuaninos en el Top 8 cerraron con victorias la séptima fecha del Cuyano de rugby y de esta manera se recuperaron de las caídas del fin de semana pasado. Y el extra, que hace aún más estos festejos, es que los lograron en condición de visitantes pues sus partidos se llevaron a cabo en Mendoza. Así, la UNSJ superó a Liceo por 29 a 26, para sumar cuatro puntos y mantenerse en el top 3 del certamen, por lo que sigue en zona de semifinales.



A su vez, el San Juan RC volvió a ganar después de una seguidilla de derrotas y lo hizo ante Teqüé RC por 26 a 23, lo que le permitió salir del fondo de la tabla de posiciones. Por otro lado, Los Tordos mantuvo su liderazgo al superar a Marabunta por 39 a 13; mientras que Marista derrotó a Neuquén por 30 a 14.



En la próxima fecha, Universidad volverá a jugar fuera de la provincia, ante Marabunta, mientras que el San Juan RC recibirá en Santa Lucía a Liceo.