Un paso adelante. Los Jaguares vencieron en cancha de Vélez a los sudafricanos de Lions, equipo subcampeón en las pasadas dos ediciones del Súper Rugby.

Los Jaguares sumaron su segundo triunfo en el Súper Rugby, al derrotar ayer en cancha de Vélez Sarsfield en una gran actuación a Lions de Sudáfrica por 49 a 35, en el marco de la sexta fecha del torneo que agrupa a las franquicias del hemisferio Sur y organiza la Sanzar.



Los seis tries del equipo argentino fueron marcados por Javier Ortega Desio (2), Emiliano Boffelli (2), Bautista Delguy y Bautista Ezcurra. Sánchez sumó tres penales y cuatro conversiones.



El conjunto argentino mostró su mejor producción en la temporada con una clara victoria basada en la capacidad ofensiva que le alcanzó para lograr seis tries, tres en cada tiempo, y definir en los momentos oportunos. El triunfo argentino fue determinante por la capacidad ofensiva de los tres cuartos y de sus forwards para mantener el dominio y a su vez contener a los sudafricanos. En el equipo argentino fue determinante el reordenamiento de las acciones en el que sobresalieron las presencias del capitán Pablo Matera -figura de la cancha-, Marcos Kremer y el santiagueño Javier Ortega Desio. Asimismo, Los Jaguares por momentos mostraron fisuras en defensa y los sudafricanos sacaron provecho para conseguir cinco tries, pero no alcanzó para poner en riesgo el triunfo argentino



En el balance, los Jaguares alcanzaron su punto más alto en la competencia frente a los Lions, subcampeones de la dos ediciones anteriores del Súper Rugby. Los Jaguares suman cuatro derrotas en el torneo Súper Rugby y su primer éxito lo habían concretado el pasado sábado 10 de marzo frente a los Warathas de Australia por 38 a 28. Los Jaguares tendrán fecha libre la semana próxima mientras que Lions se medirá con Crusaders.





