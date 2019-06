El primero. Tomás Cubelli marca el primer try del partido, pese al intento de Cachlan Maccafrey. Jaguares estiró a 3-1 el historial a favor frente a uno de los equipos de más participaciones en el Súper Rugby.

No sólo fue por convicción y ambición. A Jaguares lo movió también el talento y la capacidad para aplastar a un rival con historia y poderío. La franquicia argentina del Súper Rugby, el torneo de clubes más importante del hemisferio Sur, escribió una página histórica al ganar ayer por 39 a 7 a los Brumbies australianos y meterse por primera vez en la final. Fue un partido impecable de los argentinos, que fueron ovacionados por una multitud en un estadio de Vélez que se mostró a pleno y que fue testigo de un momento inolvidable.



Y ahora Jaguares irá por más. Nadie se anima a ponerle techo a este equipo que jugará por el título el 6 de julio y ante un rival y sede que conocerá hoy a la madrugada (ver aparte).



Fueron 20 primeros minutos explosivos, soñados, efectivos. Jaguares empezó a construir su triunfo tras un inicio de juego sin fisuras, en el que doblegó a un rival que evidentemente no esperaba tanta contundencia del equipo argentino. En esos 20 minutos iniciales, Jaguares marcó dos tries, el primero de Tomás Cubelli tras aprovechar un error de los australianos y el segundo de Tomás Lavanini luego de un exitoso ataque argentino; además de dos penales de Díaz Bonilla para ponerse 20 a 0 arriba.



Brumbies, la franquicia australiana más exitosa de todos los tiempos, tardó en reaccionar, pero lo hizo. Y con el empuje de su pack de forwards y el peso de la experiencia lentamente tomó protagonismo. Cambió incertidumbre por posesión de pelota y el partido se hizo más parejo.



Jaguares aguantó la embestida pero no pudo evitar que en el cierre del partido, el hooker Folau Faingaa marcara su try y descontara en la noche.



Sin embargo, en la segunda parte, Jaguares dio el golpe letal. Y es que cuando Brumbies intensificó la presión, Matías Moroni recuperó la pelota en su campo y tras una corrida fenomenal le dio un pase perfecto a Matías Orlando para marcar el tercer try de los argentinos. Entonces el estadio de Vélez se vino abajo. Las más de 30.000 personas alentaron al equipo y lo empujaron a seguir entregando todo.



Y llegó luego el segundo ensayo de Orlando y después el de Bofelli, para colocarse 39 a 7 y esperar el pitazo final, el que desató un festejo inolvidable. El sueño de Jaguares sigue intacto.

Tryman

8

Tries acumula Matías Orlando y es el tryman de Jaguares esta temporada. Además, el equipo estiró la racha positiva ante las franquicias de Australia: ganó los últimos 6 partidos.

El rival

El otro finalista del Súper Rugby sale del duelo que en Nueva Zelanda sostenían los bicampeones Crusaders ante Hurricanes. Este partido se jugaba a las 4,30 (hora argentina). Jaguares será local en la final sólo si la clasificación la logra Hurricans.

Top 8: cierran la fase regular

Se juega la última fecha de la fase regular del Top 8 cuyano y los dos clubes sanjuaninos serán locales. Universidad recibirá hoy a las 15,30 a Liceo (cuarto), en un encuentro en el que Los Patos necesitan sumar un punto para garantizarse la tercera colocación o ganar por goleada para superar a Marista y quedar segundos; siempre y cuando el escolta mendocino sufra mañana una dura derrota ante Neuquén (que marcha último). A su vez, hoy a las 15 el San Juan RC (penúltimo) se medirá ante Teqüé (quinto), que busca clasificar a semifinales. Mañana completarán Los Tordos-Marabunta.