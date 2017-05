Recién tras su octavo partido como entrenador de San Martín, Pipo Gorosito resaltó que jugaron mejor que el rival y que debieron ganar el pasado sábado en Mendoza, en el clásico ante Godoy Cruz, que terminó 0-0. Y no dudó en decir que “jugamos el mejor partido del año”. Porque el Verdinegro fue mucho más que el Tomba, pero volvió a pecar de su falta de efectividad y que fue lo que lo privó de quedarse con el clásico cuyano. Tildó el empate de “injusto” porque “merecíamos ganar, estuvimos cerca de convertir, lo dominamos durante los 90 minutos y jugamos bastante bien”.



-¿Fue injusto el empate?



-Creo que jugamos muy bien y merecíamos ganar. Parecía que estábamos más cerca del segundo gol que del primero. Manejamos bien la pelota, prácticamente no nos llegaron. No obstante, nosotros tenemos que mejorar en el último cuarto de cancha.



-El equipo jugó más tranquilo, sin presión y con soltura.



-Es que nosotros jugamos bien y reitero que merecimos el triunfo teniendo el cuenta el desarrollo del partido, porque tuvimos la pelota, aunque nos faltó en los últimos metros un poco más de tranquilidad.



-¿Qué te dejó conforme y qué no?



-El rendimiento si me dejo conforme, pero el resultado no porque nos tendríamos que haber quedado con los tres puntos. Pero lo positivo de todo es que el equipo sigue mejorando a nuestro entender. Y de los últimos 4 partidos que jugamos de visitante no nos hicieron goles.

Y no es que nos vamos mal y con un rendimiento pobre, eso fue sólo con Independiente que en los últimos 15 minutos el equipo estuvo muy metido atrás, pero después la idea es no meterse atrás, así que de a poco vamos creciendo.



-Pasaron 8 fechas, ¿hicieron el mejor partido en Mendoza?



-Sin ninguna duda que jugamos el mejor partido del año. El mejor desde que estamos nosotros. Pero seguimos adoleciendo en el último cuarto de cancha que es donde tenemos que desequilibrar y dejar a un compañero mano a mano, porque llegamos mas con situaciones con movimiento que por inspiración individual.



-El equipo mostró más conexión entre la líneas y jugadores que elevaron su nivel.



-Fue importantísimo todo, la entrega y otras virtudes más que tuvo el equipo. Recalco la pareja de centrales (Francisco Mattia y Matías Escudero) que tuvieron un trabajo excelente, el Pampa (Marcos Gelabert) manejó el partido prácticamente durante los 90 minutos, así que vamos creciendo pero debemos seguir mejorando.



-¿Era el partido que necesitaban para confirmar que van creciendo e internalizando tu idea?



-El equipo jugó bien debido a que tuvimos un poco más la pelota, nos duraba más y había más movilidad. Se movieron mucho los delanteros (Emanuel Dening y Joaquín Molina).

Desde que llegamos es el partido que tuvo más movimiento ofensivo, entonces sólo queda seguir mejorando.





La efectividad de Pipo



8 Son los puntos que San Martín ha sumado con Gorosito como DT de los 24 en juego. Sólo logró vencer a Belgrano. Cayó con Boca y Huracán y el resto fueron empates sin goles.