Randal Kolo Muani, el delantero sorpresa del seleccionado de Francia, manifestó hoy que el capitán argentino Lionel Messi "es un gran jugador" pero que enfrentarlo en la final del Mundial de Qatar no le "cambia" la vida, a dos días del encuentro con la Selección argentina.



En cambio, su compañero Ousmané Dembelé admitió su gran admiración por Messi, con quien pasó "cuatro años geniales" en Barcelona, de España.



"Jugar con Messi es un sueño. Pasé cuatro años geniales con él en Barcelona. Es un jugador excepcional y en el vestuario es una persona sencilla que ayuda a los jóvenes", destacó el habilidoso extremo de Francia. Y agregó: "Llegué al Barcelona con 20 años y me gustaba gambetear pero él me decía que esté más tranquilo con los tiempos para gambetear y con los pases".



El atacante de Barcelona brindó hoy, antes del entrenamiento, una conferencia de prensa junto a Kolo Muani, quien por su lado minimizó el hecho de enfrentar al ganador de siete Balones de Oro.



"Messi es un gran jugador, lo miro desde joven y lo enfrenté con Nantes. Personalmente no cambia mi vida", expresó Kolo Muani, el sorpresivo autor del segundo gol de la victoria de Francia sobre Marruecos (2-0) en las semifinales del Mundial.



El actual delantero de Eintracht Frankfurt reemplazó justamente a Dembelé y 44 segundos después de su ingreso marcó el 2-0 tras capturar un rebote en el área.



Kolo Muani, de 24 años, disputa su primera Copa del Mundo luego de ser convocado por la lesión de Christopher Nkunku.



Antes de llegar a la Bundesliga enfrentó dos veces como jugador de Nantes al París Saint Germain de Lionel Messi en la temporada 2021/22.



En el Parque de los Príncipes perdió 3-1 pero marcó el 1-1 parcial y observó cómo Messi sentenció el resultado con el tercer tanto. En Nantes, el resultado se repitió pero a la inversa y el delantero francés fue el encargado de abrir la cuenta.



Dembelé se perfila para ser titular en la final del próximo domingo contra la Argentina en la delantera junto a Olivier Giroud y Kylian Mbappé, mientras que Kolo Muani arrancará en el banco de suplentes del equipo dirigido por Didier Deschamps.

Fuente: Télam