No fue el inicio de serie que UPCN esperaba. No por la derrota en sí, sino por la forma en que perdió: el viernes pasado, el campeón defensor del título no pudo emparejarse ante Ciudad Vóley en Capital Federal, en una noche en la que además se mostró falto de reacción. Pero ese 0-3 puede quedar en anécdota a partir de hoy, cuando se juegue el segundo encuentro del cruce por el título de la Liga de Vóleibol Argentina. A partir de las 13,45 (TyC Sports), UPCN visitará nuevamente a Ciudad buscando empatar la llave y anexar la posibilidad de definir en San Juan la semana próxima.

En la apertura del cruce final, Ciudad fue netamente superior a Los Cóndores. Sólo hubo paridad en el primer tercio del set inicial, en el que UPCN incluso lideró el marcador. Entonces Ciudad aprovechó un leve bajón de los sanjuaninos, dio vuelta el marcador y luego no le dio chances en toda la noche.

Los puntas del local, Facundo Conte y Vicente Parraguirre, aportaron 36 puntos entre ambos, para destacarse en una interesante performance colectiva del equipo dirigido por Hernán Ferraro (el ataque, por ejemplo, funcionó al 62% y ninguno de sus atacantes bajó del 50% de eficacia, según Aclav).

UPCN tendrá de nuevo el apoyo de sus hinchas, que viajaron para alentar al equipo.

En UPCN, en tanto, sus dos máximos anotadores, el opuesto Gabriel Santos y el punta Manuel Armoa Morel, apenas sumaron 15 puntos entre los dos (el brasileño, el artillero de la Liga Argentina, apenas marcó seis tantos en tres sets). Sin ataque, que es su fuerte, a UPCN tampoco le salieron las cosas en bloqueo, recepción y saque, por lo que no pudo manifestar el dominio que venía acumulando en el torneo, cortando una racha de 15 partidos sin perder (incluida la dura paliza que le había propinado a Ciudad en fase regular).

Por eso, en la concentración de UPCN en Capital Federal, hubo una fuerte autocrítica y el plantel entrenó ayer trabajando sobre los errores del viernes. Es un equipo experimentado y sabe que rápidamente debe enfocarse en lo que viene. La serie recién empieza y hoy los sanjuaninos tendrán oportunidad de tomarse revancha y mostrar la madera de la que están hecho los campeones. Sus nueve conquistas nacionales lo avalan.

Boca, adelante en la Liga Femenina

Boca Juniors, campeón defensor de la Liga Argentina Femenina de vóleibol, buscaba anoche quedarse con un nuevo título nacional al enfrentar a San Lorenzo en el segundo juego de la serie final. En caso de requerir un partido desempate, se disputará hoy a las 21 nuevamente en el polideportivo de Boedo, ya que San Lorenzo se ubicó segundo en la fase regular y Boca terminó cuarto (ventaja deportiva).

El viernes pasado, Boca ganó por 3 a 2 en la Bombonerita, en el primer partido de la serie final al mejor de tres. "Las Guerreras", en busca del octavo título, ganaron con parciales de 25-20, 26-28, 22-25, 25-17, 15-6. Y anoche, al cierre, buscaban el título.

Boca avanzó a la final tras superar a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0, en tanto que "Las Matadoras" necesitaron tres encuentros para eliminar al CEF 5 de La Rioja, que en su plantel contó con las sanjuaninas Sol Guevara, Constanza Pérez Sain y Silvia Meglioli.