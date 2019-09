Emblema. El Josi García celebra el título acompañado de sus compañeros. Con una muestra de buen juego y carácter, Valenciano se quedó con la Liga en Mendoza ante Murialdo.

Enviados especiales Diario de Cuyo:

Textos: Walter Cavalli

Fotos: Daniel Arias

Valenciano campeón de la Liga Nacional de hockey sobre patines 2019. Nada más, ni nada menos. Con autoridad. Con buen juego. Con sus capacidades. Con sus jugadores que ayer, en Mendoza, fueron unos leones. Fue 4-1 el marcador final del cuarto juego. Y 3-1 el tablero de la serie decisiva. Lo festejó a full. A casi 200 kilómetros de su casa pero con mucha de su gente. Como debe ser en un tipo de instancia como esta: decisiva.



El equipo sanjuanino jugó un partido extraordinario. Lo dominó en todo sentido. Estratégicamente, de manera especial. También en el marcador. Fue superior al local Murialdo y se dio un gustazo al lograr el título, el segundo en su historia dentro del certamen nacional.



El primer tiempo mostró momentos distintos. Que salieron favorables a cada equipo. Por ejemplo, Murialdo arrancó mejor. Antes de los dos minutos Nardi y Nasevich ya habían probado las capacidades de Garramuño. Y, en la tercera llegada a fondo del Canario, Isoler estrelló su tiro en uno de los palos. Valenciano trataba de responder pero sus ataques no eran profundos.



Pero cuando el reloj apenas pasó los 5" llegó la apertura del marcador. Y no fue Murialdo precisamente el que anotó. Fue Valenciano. A través de una maniobra lógica: El contragolpe. Le quedó frontal al "Pony" Romero y éste sacudió un bombazo que se metió en uno de los ángulos del arco de Miranda. En las tribunas, los sanjuaninos explotaron de felicidad. Lo que nunca se imaginaron es que apenas 15 segundos después todo sería al revés, porque Nasevich, de media vuelta, también sacó un tiro fuerte que se convirtió en el empate y los que festejaron fueron los locales.



Fue un minuto de furia. De adrenalina pura. De pronto estaban 1-1 y con las tribunas como un hervidero. Lo que vino hasta el final de la etapa fue más calmo. Los dos se cuidaron y ya no dejaron que el rival le pegue de lejos.



Pero cuando llegaba el final de la etapa, Rosselot sorprendió a propios y extraños. Sacó un tiro bien ubicado, sin mucha potencia, pero que se le coló Miranda. Gol y 2-1 para la Barraca. Para irse al descanso más tranquilo.



Y esa tranquilidad se agigantó en el primer minuto del complemento, cuando el "Pony" Romero se mandó una de las suyas por izquierda y su tiro se le coló por debajo a Miranda. La bocha entró pidiendo permiso. Gol fundamental para lo que quedaba.



Desde ahí Murialdo le metió presión. No le quedaba otra porque se le iba el partido y el título.



Valenciano, cuando podía superar esa marca pegajosa, sacaba contras letales. Por eso, el partido se hizo de ida y vuelta permanente. Con emociones seguidas.



Los minutos pasaron sin solución de continuidad. Incluyó un gol sin arquero del Pony. Valenciano festejó a lo loco. Murialdo lo tuvo que sufrir en su casa pues no le quedó otra.



Alegría indescriptible de dos grandes pilares: Romero y Garramuño

Aliento. Valenciano contó con un gran respaldo por parte de sus hinchas en el cuarto y decisivo choque de la final.

Uno (Emiliano Romero) se abrazaba y lloraba de felicidad junto a sus padres. El Otro (Andrés Garramuño) lo hacía con su esposa e hijitas de la misma manera. Había terminado la batalla y ellos fueron pilares fundamentales. El Pony haciendo tres goles. El Garra atajando un montón de Murialdo. El atacante dijo: "Sí, es una alegría enorme. Sabíamos que hoy (ayer) podíamos ganar porque ellos tenían toda la presión encima. Y se nos dio. Valenciano es un equipo que se sacrifica en cada bocha. Nos merecíamos este título. ¿A quién se lo dedico? A mis padres, en caso especial, y a quienes me miran desde el cielo, mis abuelos paterno y materno. Y a toda esta gente maravillosa que nos acompañó hasta acá".



Garramuño, por su parte, señaló que "ganar una Liga Nacional siempre es especial. Tiene otro sabor. Yo es la tercera vez que lo logro pero todo esto es único. Murialdo es un gran rival pero las veces que jugamos acá en Mendoza le ganamos. Fue una serie dura pero nosotros fuimos superiores".

Año Campeón Subcampeón



1994 Concepción UVT



1995 UVT Estudiantil



1996 Olimpia Social



1997 Olimpia Palmira (Mza)



1998 Concepción Olimpia



1999 Bancaria Social



2000 Olimpia Concepción



2001 Olimpia Bancaria



2002 UVT Olimpia



2003 UVT Valenciano



2004 Olimpia UVT



2005 Olimpia Concepción



2006 Estudiantil Olimpia



2007 Concepción Talleres (Mza)



2008 Unión Estudiantil



2009 UVT Olimpia



2010 UVT Bº Rivadavia



2011 Valenciano Estudiantil



2012 Andes Talleres (Mza) Estudiantil



2013 Petroleros (Mza) SEC



2014 Richet Bco. Mendoza



2015 Richet SEC



2016 Concepción Hispano



2017 UVT Murialdo (Mza)



2018 Concepción Murialdo (Mza)



2019 Valenciano Murialdo (Mza)



Resumen de los títulos de cada club:



Olimpia 6, UVT 6,



Concepción 5, Richet 2, Valenciano 2,



Bancaria 1, Estudiantil 1, Unión 1



Andes Talleres 1 (*), Petroleros 1.



NOTA (*):



En la edición 2012, la fiscalización fue de la FAHP y no de la CAP, jugando el torneo equipos sólo de San Juan y de Mendoza.