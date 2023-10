En noviembre arranca el calendario rutero de ciclismo y la federación que nuclea a la disciplina dio a conocer las fechas asignadas para cada competencia. El interés de la mayoría de los aficionados gira en torno a la Vuelta a San Juan que consiguió nivel UCI y que por el cambio de gobierno se ha paralizado la organización de manera internacional.

En el calendario aparece la fecha en enero, del 23 al 28, con 6 etapas en línea y una contrarreloj pero con un nombre diferente al que se conoce históricamente: Gran Prix Pedal Club Olimpia.

Con un total de 730 kilómetros se trata de la competencia más extensa del calendario y que tomó nivel internacional desde hace algunos años y sólo en pandemia tuvo un parate en el clásico nombre, por lo que se realizó mediante un homenaje.

Las últimas declaraciones de Orrego sobre la Vuelta a San Juan

El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, habló sobre la realización de un evento deportivo de gran envergadura como es la Vuelta a San Juan, que desde hace algunos años formaba parte del calendario UCI. En este sentido, el funcionario que asumirá su cargo el 10 de diciembre, remarcó que no tendrá nivel internacional pero no puede tomar decisiones "hasta que no tengamos detalles económicos o financieros".

"Hay que entender que estamos en un proceso de transición y seguramente se hará con las características que se hacía anteriormente", remarcó y agregó que "hoy no hay dorales en la Argentina y con una situación como esa no sé si sería propicio o prudente hacerla de manera internacional".

"Nosotros no podemos meternos en semejante situación cuando la economía de los argentinos se está derrumbando todos los días y a pedazos. Con un dólar a más de mil pesos, eso sería como vivir en otro país", sentenció.