A principio de mes, las autoridades de San Juan inscribieron a la Vuelta a la provincia para principios del 2021 en el calendario internacional de la UCI (Unión Ciclista Internacional), pero con el lógico recaudo de su realización atado a cómo se encuentre la provincia respecto a la pandemia mundial del coronavirus. En diálogo con Radio Sarmiento, el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Chica, afirmó por primera vez la opción de ser postergada: "Por la situación de pandemia, los eventos deportivos pasaron a un segundo plano. Primero está la salud. Todos los eventos internacionales se van a tener que desplazar", afirmó el funcionario y luego agregó que "todavía no ha comenzado el calendario internacional de ciclismo. No podemos hacer futurología, lo principal es cuidar la salud de la población. Somos positivos, me imagino superando esta situación, pero sería una irresponsabilidad decir qué va a pasar. Se evaluará llegado el momento".

La Vuelta a San Juan fue inscripta dentro del rango de carreras UCI-Pro Series, aunque se podría realizar la competencia pero con un rango menor debido a la imposibilidad que equipos internacionales puedan venir. Igual, es algo que aún está lejos de definirse.