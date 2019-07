Todos unidos. Los juveniles argentinos tendrán hoy su primer partido a todo o nada: desde las 9.30 se toparán con Estados Unidos por cuartos de final.

No hay caso, a éstos chicos los traicionan los nervios. Por más que conformen un buen equipo, que se hayan convertido en uno de los favoritos después del debut ganador ante el local España y que jueguen momento de un hockey ofensivo y preciosista, hay algo que les juega en contra: La ansiedad.



Es que empiezan bien cada partido pero a medida que van pasando los minutos en cada ataque se les nota la ansiedad por marcar, por hacer goles. Muchas veces, por no decir casi todas, esa ansiedad le juega en contra. Porque, al margen de no poder marcar, dejan espacios para el contragolpe rival y eso es peligroso.



Contra España, en el debut, fue el partido que menos sufrió esa ansiedad. Y todo fue porque siempre estuvo concentrado. Y encima fue efectivo. Pero especialmente con Chile y ayer frente e Suiza se encontró con problemas porque se desesperó por atacar.



Aún no ha sido confirmado, pero los chicos de la Selección Argentina Sub-19 jugarían hoy el primer partido de los cuartos de final, ante el equipo ubicado en el cuarto puesto de la otra zona, esto es Estado Unidos.



Este choque es el que abriría el cuarto día de competencia e iría desde las 14.30 local (las 9.30 de la mañana en la Argentina). Las potencialidades son tan diferentes que está claro que la selección Albiceleste es tremendamente superior a la norteamericana, por lo que el resultado está a la vista puesto. Así la Argentina sería el primer semifinalista.



Luego jugarán Italia con Chile (17 hs), España ante Colombia (19.30) y Portugal frente a Suiza (22).



En otros partidos de la tercera y última jornada de la ronda clasificatoria, Portugal goleó a Colombia por 6 a 1, adjudicándose de esa forma el Grupo A. En el otro partido de esta sección, anoche Italia dio cuenta 14-1 sobre los Estados Unidos. Las posiciones en esa sección son: 1) Portugal, 2) Italia, 3) Colombia y 4) Estados Unidos.



Por último, en el Grupo B, España derrotó 9-2 a Chile. En consiguiente las posiciones quedaron así: 1) Argentina, 2) España, 3) Chile y 4) Suiza.

Claves

Posesión

Desde el mismo inicio quedó bien claro que la bocha sería exclusividad de Argentina. Porque Suiza se encerró alrededor de su arco y casi que ni buscó el contragolpe. Sólo intentó defender como sea, incluso apelando a las faltas. El equipo de Garcés movió y movió y no se desesperó por llegar a los goles.

Amplitud

Fue así que llegando a los 5 minutos, Nico Ojeda, con un fuerte tiro, venció la resistencia del arquero Carluccio. Desde ese momento la Albiceleste dejó de ser tan ansioso y atacó con criterio, sabiendo que los goles llegarían por peso específico. Por eso llegó con más continuidad y terminó siendo más efectivo en el arco rival.

Supremacía

En el complemento Argentina sí mostró la neta superioridad sobre los suizos, una selección sin ningún jugador para destacar. Es que, más tranquilos, movieron la bocha con inteligencia paras crear los espacios y los goles fueron cayendo como fruta madura. Está claro que cuando el equipo juega sereno, rinde más.