Matías Pascual estuvo presente en todo momento. El jugador argentino, que sufrió una severa lesión durante las semifinales ante Italia, siguió el partido desde la cama de una clínica, donde espera una cirugía. Pero en el Cantoni su ausencia sólo fue física, porque sus compañeros lo mantuvieron activo desde que entraron a la cancha con una bandera y, pospartido, todos confesaron que el motor de empuje, la gran motivación que tuvieron fue poder dedicarle el histórico campeonato al hockista sanjuanino.

Pascual será sometido a una cirugía esta semana. Se desconocen plazos de recuperación.

"Matías dejó tanto por este equipo, se perdió hasta el cumpleaños de su hijo persiguiendo este sueño que teníamos de ser campeones en San Juan. Él merecía estar acá. En la clínica, en un momento muy fuerte, nos pidió que ganáramos por él, que hiciéramos el último esfuerzo. Y lo hicimos", confesó Carlos Nicolía.

A su vez, Matías Platero también relató aquel momento en el que sintieron una motivación extra. "Cuando lo fuimos a visitar a la clínica estábamos muy impactados desde lo anímico, pero después de salir de la habitación teníamos un envión anímico increíble, sentimos que íbamos a ganar", indicó.

Pascual, a poco de comenzar el partido de semifinales ante Italia, se lesionó y tras ser asistido en el estadio fue traslado inmediatamente a un clínica. Los estudios determinaron que sufrió fractura de tibia y peroné cerrada y sigue internado.

SUEÑO CUMPLIDO

Nolo Romero: "Vivir esto no tiene precio"

Gonzalo Nolo Romero no podía contener las lágrimas tras la conquista. Totalmente emocionado, confesó que cumplió un sueño de niñez. "Vivir esto no tiene precio. Toda la vida, desde chiquito, que había soñado con esto de sentirme campeón del mundo y hacerlo en un Cantoni lleno", destacó.



"Siento que un país y especialmente una provincia entera deseaba ganar este título y lo conseguimos. Va a pasar mucho tiempo para que pueda dimensionar este logro, porque ahora siento que es algo muy grande pero no sé cuánto. Este título además es para Matías Pascual, que la vida se la puso difícil justo en este momento y después de tanto sacrificio que hizo por la Selección y por ganar este Mundial", apuntó.

CARLOS NICOLÍA

"Somos una potencia mundial"

Con la copa. El gobernador Uñac le entregó la copa al capitán. Tras el juego, Nicolía anunció que se retira de la Selección.

Carlos Nicolía dijo que fue su último Mundial, una decisión que había tomado cuando comenzó este ciclo mundialista y que se lo anunció a sus compañeros de plantel. Y en esta despedida, su deseo era hacerlo a lo grande, a lo campeón. "Cuando llegué a San Juan desde Europa pensaba que no podía ser que pasara tanto tiempo sin ganar el título y tantos años sin hacerlo en San Juan. Había que romper esa racha, como sea. Era una motivación muy grande", dijo el jugador.



"Somos una potencia mundial en el hockey sobre patines y después de 44 años sin dar la vuelta olímpica en la provincia nos habíamos propuesto ganar, no importaba si jugábamos mal, lo importante era poder darle una alegría a toda la provincia", añadió.



"Espero que esto sea el inicio de muchas cosas, que sigamos ganando títulos y no que sean cada 10 años. Yo me voy de la Selección argentina, pero quedan grandes jugadores, con mucho talento y especialmente con mucha juventud, como para conquistar más campeonatos. En lo personal, yo voy a apoyar siempre y en lo que pueda", se despidió Nicolía.