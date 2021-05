Enzo Pérez generó una verdadera revolución entre los hinchas de River. Por estas horas, los fanáticos del Millonario buscan desesperados el buzo que utilizó el experimentado mediocampista para atajar en la victoria del conjunto de Núñez frente a Independiente Santa Fe, por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Ni bien finalizó el encuentro copero, un usuario de Mercado Libre vendió 30 camisetas originales con el estampado de “Pérez” y el número “34″, cada una por la suma de 30 mil pesos. Minutos más tarde, la publicación apareció pausada debido a que se quedó sin stock.

En esta oportunidad se ofrecieron únicamente buzos talle “S”. “Escudo y logo estampado. Parches 100% originales de la Conmebol con Holograma”, aclararon.

Quienes no consiguieron el suyo, probablemente tengan revancha en los próximos días, ya sea en sitios de compra y venta o en las tiendas oficiales del club o la marca que lo viste.

Al final del partido el jugador se fotografió junto a sus hijos, Santiago y Pía, todos vestidos con el que ya es un histórico buzo.

Con Enzo Pérez en el arco y sin suplentes, River venció a Independiente Santa Fe por 2 a 1 por la quinta fecha de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo le ganó a la lógica y una vez más demostró por qué tiene un extra para luchar en este torneo. El brote de coronavirus dejó al equipo casi sin jugadores; pero los que quedaron hicieron historia.

En una ráfaga de fútbol ofensivo el Millonario se puso 2 a 0 arriba en los primeros seis minutos. Fabrizio Angileri y Julián Álvarez fueron los autores de los goles en una noche que empezaba con tintes épicos, con claras señales de ser histórica y para recordar. Independiente Santa Fe mostró muchísimas debilidades defensivas.

Todas las cámaras apuntaron a Enzo Pérez. Y River no sufrió la inexperiencia del mediocampista en el arco. Es que los colombianos no patearon al arco en 45 minutos. Conociendo la debilidad del rival, no inquietaron con ninguna jugada clara. Los jugadores del Millonario hicieron un esfuerzo físico muy importante enfocado en la presión. En el complemento, la visita buscó un poco más. Así llegó al descuento por intermedio de Kelvin Osorio a los 27 de esta segunda etapa. Sin embargo, careció de ideas para ir en busca de un empate.

Luego de abrazarse con Marcelo Gallardo, Enzo Pérez habló con la transmisión del encuentro y dejó un emocionante mensaje para todos los hinchas: “Destaco el corazón, la hombría y la personalidad de todos, no solamente por hoy sino también con Boca el domingo, porque quedó demostrado lo que es este grupo”, dijo.

“Seguramente ahora se hablará mucho de este partido, pero todavía no caemos en eso de que es una noche histórica”, completó.