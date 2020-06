Lejos de calmarse la situación, la (por ahora no) renovación de Carlos Tevez de su contrato se encuentra en medio del barro. Se empantanó y lo más ilógico es que no se trata de un tema de dinero, ya que el propio capitán de Boca aceptó la reducción de su salario para donarlo a una ONG. Hay dos aspectos: el primero tan o más importante que el otro es que Carlitos y el Xeneize no se ponen de acuerdo en la extensión del vínculo nuevo. La dirigencia quiere un año y el futbolista, de 36 años, pretende seis meses. De hecho, Tevez ya le envío mediante su representante, Adrián Roucco, un mail al club para ratificar su pedido de medio año. Román Riquelme, que encabeza el Fútbol de Boca, lo quiere seguro por un año y con la chance de extenderse a medio año más, es decir 18 meses en total.

El millón y medio de dólares que ofreció Boca al Apache no es problema. En absoluto. Pero sí es un conflicto inmenso las declaraciones cruzadas encabezadas por otro referente del club como Jorge Bermúdez, actual integrante del Consejo del Fútbol. Luego de disparar munición pesada el fin de semana, vinculando a Tevez con la política a futuro (el player dijo que quería ser presidente más adelante), ayer el Patrón volvió a usar su cuenta de Twitter de manera filosa: "Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de (Mauro) Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros", posteó el colombiano.

La palabra de otro directivo que se sumó fue la de Mario Pergolini, vice primero: "No hay un problema en la renovación. Hablé con Román y me dijo que está todo dado. Por ahí, lo mejor no es hablar por las redes sociales", ponderó el productor y conductor televisivo. Continuará...

Indefinición



En el medio de la novela por la renovación del contrato de Tevez aparece la situación de Mauro Zárate, otro que esta jornada finaliza su contrato con Boca y aún no tiene futuro asegurado.

Si bien la intención del jugador es continuar, hasta el momento no hay definición.

El futbolista todavía no respondió la oferta del club y analiza alguna alternativa para elevar el número con la inclusión de objetivos. Su idea no sería aparecer en escena en estos días, debido a la polémica con el Apache y luego de que Jorge Bermúdez lo mencionara en su publicación de ayer a la mañana.

El atacante también analiza el contexto de la situación actual, con la incertidumbre de cuándo volverá el fútbol en Argentina y si finalmente se jugará la Copa Libertadores.

Es por eso que si llega una oferta tentadora desde el exterior, y más allá de querer seguir en Boca, podría llegar a evaluarla.

Ya quedó descartado de plano el hecho de regresar al club donde se formó, Vélez, ante la negativa de muchos integrantes por su conflictiva salida.