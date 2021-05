Luego de confirmarse los nuevos casos de coronavirus en River, que ya tiene 25 positivos, 20 de los cuales son futbolistas, el club emitió un comunicado en los primeros minutos de este martes en los que repasa todos los recaudos que tomó desde que comenzó la pandemia, en la que asegura que se presentará a jugar el miércoles ante Santa Fe por la Copa Libertadores y en la que, además, informó que le pidió a la Conmebol que le permita modificar su lista de buena fe para incluir a los arqueros Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez.

En la nota emitida a través de las redes sociales, se indica que “el Club Atlético River Plate se ajustará al reglamento de CONMEBOL que establece que mientras se cuente con un mínimo de siete jugadores aptos de la lista de buena fe los equipos deberán presentarse a competir”, y ratifica que mañana se presentará ante Santa Fe para disputar el partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además comunicó que elevó al área de competencias de Conmebol “una nota solicitando la sustitución por Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez en la lista de buena fe”.

Cabe mencionar que en su reglamento oficial el organismo explica qué ocurre si un equipo no llega a presentar el mínimo de siete jugadores requerido para poder iniciar un partido. “Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas (de 40 a 50) para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid-19. En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover”.

El comunicado de River

A 432 días de declarada la pandemia internacional de COVID-19, el Club Atlético River Plate se encuentra hoy con un plantel de fútbol que pese a haber cumplido con todos los protocolos tiene 25 casos positivos de coronavirus.

Resulta desalentador confirmar que no alcanzó con diseñar procesos específicos y ampliar cuidados para evitar una espiral de contagios de esta naturaleza. Desde que volvió a los entrenamientos, River Plate dejó de concentrarse en el Monumental para hacerlo en hoteles donde cada persona tuviera una habitación individual, se armaron burbujas, se reforzaron las medidas de higiene y la utilización de barbijos, se modificó la modalidad de los traslados por tierra y aire, y se testeó a jugadores y cuerpo técnico cientos de veces, con test complejos de PCR y también de antígenos para reforzar los controles. Estas pruebas se hicieron inclusive más veces de lo requerido, conscientes de que era un mecanismo fundamental para evitar contagios masivos. Además, se reforzaron los cuidados en días de partido, reduciendo al mínimo indispensable el personal involucrado en cada actividad.

Sin embargo, en el marco de uno de los momentos más críticos de la pandemia a nivel regional y de nuestro país en particular, que hoy confirma 28.680 nuevos contagios y 505 muertes, considerando lo excepcional de la situación objetiva y concreta que implica contar con una cantidad de jugadores inferior a la necesaria para jugar un partido en condiciones normales, y luego de hacer las averiguaciones y consultas técnicas del caso, el Club Atlético River Plate informa que se ajustará al reglamento de CONMEBOL que establece que mientras se cuente con un mínimo de siete jugadores aptos de la lista de buena fe los equipos deberán presentarse a competir, ya que de lo contrario estarán sujetos a las sanciones que surgen del reglamento.

Asimismo, en lo que refiere a la posición de arquero, también ajustándose al reglamento -dada la particularidad del puesto y conforme a lo establecido en cuanto a la sustitución por lesión en cualquier momento de la competencia- River Plate ha elevado al área de competencias de CONMEBOL una nota solicitando la sustitución por Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez en la lista de buena fe.

En este difícil contexto y en línea con la conducta sostenida durante toda esta pandemia, la principal preocupación del Club Atlético River Plate está centrada en la salud y el bienestar de sus jugadores, cuerpo técnico y respectivas familias.

Fuente: TN