River le ganó a Boca la semifinal de la Copa Libertadores y se metió en la definición del 23 de noviembre en Santiago de Chile, algo que, más allá de la alegría por el éxito deportivo, representará un gran ingreso en cuanto a premios: solamente por llegar al último partido se aseguró la suma de 16 millones de dólares más un porcentaje por la venta de entradas.

Además, en caso de vencer a Flamengo o Gremio (se define este miércoles en Río de Janeiro), duplicará esos seis millones. Es decir, embolsará 22 millones de dólares en total más el ingreso extra por jugar el Mundial de Clubes en Qatar (un mínimo de US$ 2.000.000, que ascendería a US$ 4.000.000 por llegar a la final y a US$ 5.000.000 si es campeón).

El Xeneize, en cambio, recibió US$ 1.750.000 más por haber llegado a meterse entre los cuatro mejores del torneo continental y acumuló US$ 10.000.000.