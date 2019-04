En la última jugada River tuvo una pelota parada con destino de centro, pero Cristian Ferreira eligió darle al arco. La acción le hizo saltar la térmica a Marcelo Gallardo, que cuando terminó lo fue a encarar para preguntarle por qué lo había hecho. El pibe le tiró la mano para saludarlo y el Muñeco no se la dio. Luego diría que no se dio cuenta.

“Le pregunté a Ferreira por qué pateó al arco. Él va a ir corrigiendo cosas con el tiempo y es un jugador que a mi me gusta y lo vamos a llevar de a poco. Ni me di cuenta que me dio la mano", fueron las palabras de Gallardo en charla con TNT sports luego del partido bajando un poco el tinte al asunto que había sorprendido a todos.

La furia de Gallardo con Ferreirapic.twitter.com/AOnagEVGm8 — minutouno (@minutounocom) April 28, 2019

Gallardo ya estaba caliente con el partido y por cómo estaba jugando su equipo, más cuando le hicieron un gol desde un saque de arco y en tres toques. Por eso, en esa jugada ya tenía las pulsaciones a mil y cuando Ferreira pateó al arco y la tiró afuera, el Muñeco se volvió al banco con maldición pura. No conforme con eso se metió al campo para saludar y ahí mismo le preguntó enojado por lo que había hecho. Justo cuando Ferreira se quedaba con la mano estirada sin que le devuelva el saludo.