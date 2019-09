Gesto adusto. Agustín Canapino le dio a Chevrolet la primera pole position del año, pero el Titán dijo que no podía festejar como quería porque hubo rivales que decidieron no acelerar. El Súper TC2000 tendrá hoy una carrera con final incierto.



"No puedo festejar como se festeja una pole porque hay pilotos que no la buscaron; no me nace", dijo sin medias tintas Agustín Canapino, el más veloz ayer en la clasificación del Súper TC2000 en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello y quien largará adelante hoy en la carrera, a las 12. "No me gusta este tipo de clasificación, ojalá se termine de una vez por todas. Esta penalización no sirve para nada, es antideportiva, es todo lo contrario al espíritu de querer correr", se despachó Mariano Werner, el escolta del poleman. Sin pelos en la lengua y con crudeza, la conferencia de prensa ayer dejó al desnudo nuevamente los problemas del Súper TC2000, que pese a su prestigiosa trayectoria atraviesa uno de sus años más difíciles. Con pocos autos y demasiada diferencia entre los equipos Toyota y Renault con respecto al resto, a lo largo de calendario fueron improvisando cambios en el reglamento para lograr equilibrio y mejorar las carreras. Y en esos intentos idearon la penalización con kilos para los cuatro primeros de la clasificación, lo que ayer generó decepción entre los seguidores de la categoría. Es que algunos equipos especularon para evitar cargar lastre y hubo pilotos que no aceleraron lo que el potencial de sus autos les permite, mientras que otros directamente no salieron a pista en la Súper Clasificación. Para muchos, un verdadero papelón.

El reglamento establece lastre para la carrera de 70; 60; 55 y 50 kilos para el primero, segundo, tercero y cuarto en clasificación. Ese peso cargarán hoy Canapino (Chevrolet Cruze), Werner (Fiat Tipo), Leonel Pernía (Renault Fluence) y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y la tendrán bastante difícil para sobrellevarlos en una pista como El Zonda.

En dos ruedas. Facundo Chapur avanza y, con toque al pianito, acelera en dos ruedas.

Para evitar eso, Matías Rossi aseguró que la estrategia de Toyota fue evitar cargar lastre. Así, pese a dominar los entrenamientos, Misil quedó séptimo en clasificación y con un tiempo inferior al de la mañana, por lo que no entró a la Súper Clasificación, reservada para los seis mejores.

A su vez, esos seis clasificados fueron Canapino, Pernía, Werner, Llaver, Milla y Ardusso. Estos dos últimos, pilotos de Renault, decidieron no salir a clasificar directamente. Con esta decisión del equipo no sólo evitaron la chance eventualmente de mejorar sus posiciones y cargar kilos sino que ahora, livianos, largarán delante de Rossi buscando favorecer a Pernía.

"Yo salí a tirar todo. Era un día para pelear la pole o especular, pero a mí me gusta acelerar", dijo Pernía, sin entrar en más detalles pero dando a entender bastante sobre lo que pasó ayer en clasificación.

Para el otro lado. Fabián Yannantuoni, buscando límite, termina en sentido inverso con su Fiat.

"Al público no le gusta ver esto, de no salir siquiera a clasificar. Y siento que los pilotos y los equipos tampoco pero aprovechan lo malo del reglamento. Todo esto nos duele, pero hay que decirlo para que la gente entienda que vemos el problema, sólo que hay que corregirlo y tomar decisiones", dijo Werner.

"No tengo ilusiones para la carrera. Son muchos kilos. Seguramente será importante la primera curva y después resistir adelante hasta donde se pueda", aseguró Canapino sobre lo que entiende que pasará hoy en carrera.



En discordia

Agustín Canapino y Chevrolet rompieron la hegemonía que traían Toyota y Renaut en clasificación en lo que va de la temporada. Y es que en las siete carreras previas, Renault logró cuatro pole positions (Ardusso -2-, Pernía y Milla) y Toyota las otras tres (Santero -2- y Rossi). Estas dos marcas también se repartieron las victorias: Toyota (4) y Renault (3).

Vueltas

38 Giros tiene previsto realizar el STC2000 en su carrera por la octava fecha. De no alcanzar esas vueltas, finalizará a los 50 minutos. El último ganador en El Zonda es Matías Rossi.