El Circuito San Juan Villicum se prepara para el cierre de la temporada, donde se disputará la Copa Coronación con la presencia del TC, TC Pista y F3 Metropolitana desde el próximo viernes 9 al domingo 11 de diciembre.

En primer lugar, el piloto del Turismo Carretera Facundo Della Motta expresó cómo llega a la última fecha del campeonato, disputando la Copa Coronación en su tierra, San Juan.

Con respecto a la actual temporada, Facundo se refirió al balance final, al cual describe como positivo. “Vengo teniendo un año muy bueno, espero poder cerrar una buena carrera viendo la bandera a cuadros dentro de los 15 de adelante, para mí y para el equipo sería la mejor forma de poder cerrar el año”, afirmó el piloto.

Siempre para los pilotos sanjuaninos es una sensación distinta el poder correr en su tierra y con su gente; en este sentido, Facundo no ocultó su ansiedad por que llegue el fin de semana y poder girar en el trazado albardonero. “Llego a esta última fecha con mucha ansiedad de poder tomar contacto con el auto, llega de la mejor manera al fin de semana. Siempre es lindo poder correr en tu provincia y con toda tu gente, es especial”.

Para Facundo, esta fecha será muy importante para el balance final del año, a lo que agregó: “Tengo una gran expectativa con esta última fecha, voy a dejar todo en la pista, aun mas sabiendo que será en mi provincia. Es muy lindo poder compartir con mi gente en El Villicum”.

Otro piloto que quiere ser profeta en su tierra es Tobías Martínez, el cual compite en el TC Pista, categoría en la que debutó en el corriente año. El integrante de Las Toscas Racing no llega con posibilidades para quedarse con la Copa Coronación en el San Juan Villicum.

Con respecto a cierre de la competencia, Tobías se refirió a las chances con las que llega a la última fecha. A diferencia de años anteriores, en los que siempre llegó cerca de consagrarse, en esta oportunidad Tobías no podrá coronarse en Albardón. “Me hubiese gustado llegar con algunas chances de campeonato acá a El Villicum, pero lo voy a disfrutar al máximo, como siempre”.

En su primer temporada en el TC Pista, el piloto sanjuanino comentó las sensaciones que le dejó sacando siempre lo positivo, a pesar de algunas oportunidades en las que la suerte no estuvo de su lado. “Ha sido un año de mucho aprendizaje, no ha sido fácil. No tuvimos suerte en algunas oportunidades, pero el balance siempre es positivo, hay mucho por delante”.

Para finalizar, Tobías expresó la alegría de correr en su tierra y también el factor climático que les pesará a todos los pilotos, el calor. “Siempre es lindo correr en San Juan, con todo el público de acá. Como de costumbre, en estas carreras el calor es muy alto, en ese sentido debo llegar de la mejor manera en lo físico; será fundamental”.

Por último, Joaquín Naranjo correrá en la Fórmula 3 Metropolitana. El piloto sanjuanino competirá por segunda vez en el Circuito San Juan Villicum, donde buscará quedar en lo más alto del podio frente a su gente.

Joaquín se mostró entusiasmado porque se ponga en marcha la última fecha del campeonato de la F3 Metropolitana, competencia en la que integra la escudería Ramini. “Estoy muy contento de poder correr en mi provincia, es un plus muy grande para mí. Ojalá sea una gran carrera y pueda obtener grandes resultados. Va a ser un gran espectáculo”, dijo.

El piloto sanjuanino, que vive su primera temporada en la categoría, busca aprender en cada giro que realiza en los trazados que compite. “Cada vuelta para mí es aprender un poco más. Estamos probando mucho el auto para que cuando llegue la hora de salir a la pista no haya inconvenientes. El trabajo que estamos haciendo con mi equipo es muy bueno, ojala nos acompañen los resultados”.

Como sanjuanino, Joaquín se refirió a la calidez del público de San Juan, lo que será un condimento especial para los pilotos. “La gente de San Juan es muy especial, se siente el calor del público en todo momento, eso es muy lindo para todos los pilotos, y en especial para mí, que lo podré hacer en mi provincia”.