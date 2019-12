River no quiso que el primer aniversario por la conquista de su Copa Libertadores del 2018 en Madrid ante Boca pasara desapercibido. Y entonces, luego del partido que perdió ante San Lorenzo anoche por 1 a 0, hizo una fiesta durante más de media hora en pleno Monumental aludiendo al título más celebrado por sus hinchas al ser contra el eterno rival.



"Disfruten. Podemos seguir perdiendo partidos, pero nadie nos va a quitar esta victoria. Salgamos a la calle orgullosos. Disfrutemos. Será eterno. River yo te quiero, gracias por esta alegría de salir campeón", expresó el DT Marcelo Gallardo cuando habló ante la multitud.

En la celebraron por el primer aniversario hubo cánticos, música, fuegos artificiales y bombas de estruendo, efectos sonoros y de luces, proyecciones audiovisuales, los gritos de los goles, bombos y platillos en un show espectacular en el Monumental que duró 40 minutos luego del final del encuentro contra San Lorenzo.

Ni bien terminó el encuentro las luces se apagaron y hubo un conteo de minutos en la pantalla principal del estadio. Cuando el reloj marcó las 0 horas del 9 de diciembre, aparecieron los fuegos artificiales y la emoción invadió a los hinchas. Previamente se escuchó una voz por los altoparlantes en español que decía ser "la voz del Bernabéu". De fondo sonó "Lo que quiere la Chola", de Los Palmeras y los hinchas se acordaron de Boca. "Cómo te duele la c....desde el 9 de diciembre", atronó. Y le siguió: "Tomala vos, damela a mí, el que no salta murió en Madrid"...Y el otro hit fue: "¿Qué pasó con Boca, que no existe más?... Cosas de tribuna. Mientras se desplegaban banderas. Y apareció el gol del Pity, que también estuvo presente en Núñez y fue ovacionado.

Luego, Marcelo Gallardo tomó el micrófono. "Gallardo es de River y de River no se va", bajó de los cuatro costados. Y el Muñeco habló en el mediocampo, acompañado por Rodolfo D'Onofrio, el presidente y Ponzio, el capitán. "Queríamos que la fiesta sea completa y no se pudo. Pero más allá de la derrota, y de que perdamos otros partidos, la victoria en Madrid no la va a borrar nadie", expresó. Y le dedicó un mensaje a los jugadores: "Fue el año más lindo de mi vida. Gracias por compartir esto con nosotros, y gracias por seguir trabajando con humildad y dedicación. Me identifica este equipo". Y a los hinchas: "Gracias por estar en las buenas, en las malas, en las malas mucho más, como dice la canción, los llevó en mi corazón". Y se prendió enseguida al canto de la gente. "Gracias por esa alegría de ganarle a Boca, de salir campeón". Sí, el Muñeco se mostró como un hincha más y terminó prácticamente afónico. "Salgamos orgullosos por las calles este 9 de diciembre como todos los 9 de diciembre de nuestra vida. Esto es eterno".

Después, siguió la música, mientras en las pantallas se pasaban postales de Madrid y de los festejos del año pasado también en este escenario. Y sobre el campo de juego también se proyectaron imágenes de la Libertadores 2018.

La fiesta seguirá este lunes con una movida para que los hinchas salgan a las calles con la camiseta puesta y griten los goles a la hora exacta (de la Argentina) en la que se produjeron: el de Pratto a las 17.55; el de Juanfer a las 18.49 y el de Pity a las 19.02. Continuará para toda la vida de los hinchas de River.