Revancha. En Peñarol, ya esperan el partido del domingo que irá a las 16. Los ecos de la primera final siguen y enrarecieron el ambiente.

Cuando parecía que el primer partido final de la Región Cuyo se había terminado, siguió jugándose en los medios y en las redes. Es que desde Mendoza se hicieron eco de las acusaciones del delantero de San Martín, Mauricio Temperini, quien afirmó que en el túnel del estadio mendocino el capitán de Peñarol, Carlos Biasotti, le remarcó que estaba "todo arreglado para acostarlos en San Juan" (sic). La respuesta del arquero sanjuanino fue de inmediato y furibunda. No se guardó nada: "Cómo voy a decir una cosa así. Es una locura, una barbaridad. No hay nada de cierto en eso. Es un invento que ensucia toda la serie final y que puede generar violencia. Imaginate cómo yo voy a tener tanta influencia como para manejar una designación arbitral y para manejar un resultado. Ese muchacho -por Temperini- no sabe el daño que está haciendo. En el partido, en la fricción por todo lo que estaba en juego, tuvimos unos roces y nos dijimos cosas pero en el fútbol, todo termina ahí. Eso es lo que entiendo, pero este chico no. Genera un clima raro que ya venía desde la semana anterior por ese video que circuló hablando de la relación con Chiqui Tapia. Yo digo entonces si Tapia es sanjuanino por qué terminó descendiendo San Martín a la B Nacional y porqué no ascendió Desamparados. Es una locura que esperemos se corte acá. Es una infamia que me hace mucho daño y que no estoy dispuesto a tolerar".



Pero lejos de aquietar las aguas, los periodistas del Este mendocino han seguido alimentando el mal clima y podría ser que la dirigencia de San Martín denuncie a Biasotti por incitación a la violencia, además de haber ya solicitado al Consejo Federal la presencia de veedores en San Juan para la revancha del domingo. Incluso, el delantero Temperini este lunes ratificó ante los medios mendocinos las supuestas declaraciones del arquero de Peñarol. Como si no bastara, el periodista de TyC Sports Leandro "Tato" Aguilera subió a sus redes personales la situación y pidió a AFA atención especial por lo que pudiera pasar en San Juan. Un clima enrarecido que en nada ayuda. Una apuesta mediática desde San Martín de Mendoza que no hace más que agregarle alta tensión a lo que simplemente debería ser un partido de fútbol entre los dos mejores de la Región Cuyo.



El estadio bohemio se prepara



Sabiendo de la convocatoria que generará la revancha contra San Martín de Mendoza, la dirigencia de Peñarol está abocada a la tarea de aumentar la capacidad del estadio Ramón Pablo Rojas y la idea es montar tribunas tubulares para tal objetivo. Los trabajos comenzarían en estos días y la idea es tener estadio lleno para buscar un lugar en la finalísima.