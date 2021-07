El remero Ariel Suárez criticó duramente al gobierno y mostró su indignación por la falta de apoyo a los deportistas durante la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “El Estado no nos acompañó. Me indigna. A deportes como el remo no se les da el mismo apoyo que al fútbol”, señaló.

Por la continuidad de la cuarentena y la correspondiente prohibición para realizar distintas actividades deportivas, Suarez no llegó a completar su entrenamiento para presentarse en esta edición de los juegos.

El deportista olímpico que no pudo participar de Tokio 2020 dialogó con Mitre Córdoba y se mostró muy enojado con la situación. “No veo mejoras en el deporte argentino. Nos tuvieron tres meses sin entrenar y yo no pude reponerme”, recordó Suarez que tomó la decisión de dar un paso al costado.

Luego de leer en redes sociales el mensaje que emitió Alberto Fernández y el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero celebrando la participación de los deportistas argentinos, el argentino no contuvo su enojo. “El Presidente y Cafiero son unos caraduras. Lo único que les importa es el fútbol”, lanzó.

“Orgullo por nuestra delegación. Talento, trabajo, amor y solidaridad. Eso representan. A la distancia, el pueblo está unido alentándolos en estos Juegos Olímpicos. ¡Vamos Argentina!”, escribió el funcionario, alentando a los atletas, el pasado viernes.

“El fútbol tiene más llegada política y se le abrió la puerta al país. No me vengan a mentir, tenemos los mismos derechos como cualquier otro deportista”, enfatizó el remero panamericano y olímpico.