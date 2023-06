Hace unos seis meses atrás, Alejandro Oviedo, más conocido como "Lito" en el ambiente del ciclismo, jamás imaginó que su imagen iba a salir publicada en todos los medios nacionales e internacionales. Tampoco hubiese imaginado que por un regalo que le envió a Lionel Scaloni conociendo de su fanatismo por la bici, iba a llegar a entablar una amistad con el técnico campeón del mundo y así, de un día para el otro, recibirlo en Alta Gracia, su pueblo natal.

"Todavía no lo puedo creer", cuenta Lito, quien es amante de la bici desde los 15 años y quien llegó a San Juan infinidad de veces ya sea para competir en pruebas de mountain bike, donde incluso ganó la Vuelta a Los Berros o para disfrutar la Vuelta a San Juan. "Es una provincia que disfruto mucho por la pasión con el que viven el ciclismo", expresa Lito. Y precisamente esa pasión por la bici lo llevó a entablar esta relación con el DT campeón del mundo. Es que Lito jamás hubiese imaginado que después de realizar un gesto para Scaloni después de la consagración en Qatar lo huibiese llevado a cumplir el sueño de la mayoría de los futboleros argentinos: recibir en su casa al oriundo de Pujato.

"Es una locura todo, pasó tan rápido que por ahí cuesta un poco caer", comenta emocionado Lito. ¿Cómo surgió esa relación? Lito es propietario de la bicicletería "Lito Oviedo Bikes", en esa ciudad cordobesa y conociendo que Scaloni era amante de las bicis un día le envió un regalo al entrenador: un conjunto de indumentaria para entrenar. Lo que nunca imaginó es que iba a ser el mismísimo DT quien a la semana siguiente iba a responderle por Instagram agradeciéndole por el gesto. "No podía creer cuando vi que era él. Me escribió diciéndome que estaba muy agradecido y que aprovechando que yo tenía bicicletería si lo podía asesorar sobre un repuesto para su bici, yo encantando de asesorar al técnico que nos hizo salir campeones del mundo, imaginate", expresa Oviedo.

La charla se extendió, siempre hablando de repuestos y bicicletas. "No caía que estaba hablando con él. Sin querer iniciamos una relación comercial", comenta. Después pasaron algunas semanas y como se acercaba el encuentro amistoso ante Panamá en el Monumental, Lito le escribió para intentar conseguir entradas: "Le pregunté a modo de broma, ´che, ¿me cambias una entrada por una bici?´. Yo quería ir a la cancha y sabía que era imposible conseguir las entradas y ahí vino mi otra sorpresa cuando me contestó", comenta Lito. Es que Scaloni le contestó a los minutos: "Hola Lito. ¿Cómo estás? El lunes llego a Argentina y te confirmo. ¿Cuántas necesitas?". El mensaje volvió a dejar a Lito sin palabras. No lo podía creer. A los días, Scaloni le llamó. "Me temblaban las manos cuando atendí, me saludó y me dijo ¿cuatro entradas te vienen bien?", recuerda Oviedo quien ahí no más organizó el viaje a la Capital Federal para reunirse con el hermano de Scaloni y encontrarse con las entradas. Ubicados en sector preferencial del Monumental, Lito y tres empleados de su local no podían creer lo que estaban viviendo. En la platea donde se encontraban los familiares de los jugadores que venían de consagrarse en Qatar, los cordobeses estaban viviendo un sueño.

Scaloni junto a Lito Oviedo en la salida del fin de semana por tierras cordobesas

A la semana siguiente, Oviedo le agradeció por las entradas y Scaloni volvió a pedirle asesoramiento por unas bicis. "Estuvimos hablando de bicicletas de ruta y de montaña, que le gusta mucho. Me dijo que le gustaría ir a Córdoba para andar en bici, ahí no más le dije si quería que fuera yo a Pujato y me dijo que sí", comenta Lito. Esa conversación se dio cerca de las 11 de la noche y la rodada estaba prevista para el otro día. "Llamé a dos amigos y les dije que a las 5 de la mañana teníamos que salir rumbo a Casilda (un pueblo que se encuentra a 10 minutos de Pujato). Al ratito ya los tenía en casa, todavía sin poder creer que íbamos a salir a rodar con Scaloni", expresa.

Esos casi 400 kilómetros entre Alta Gracia y Casilda tuvieron como premio encontrarse con Scaloni y emprender la salida en bici. "Anduvimos dos horas y media, tiene muy buenas cualidades como ciclista. Después nos invitó a tomar un café, incluso nos invitó a su casa pero de tanta emoción, fue lo último que hicimos porque ya nos teníamos que volver", manifiesta. ¿Cómo es Scaloni? El ciclista que supo ganar la Vuelta a Los Berros hace unos años atrás, lo confirma: "Es una persona común y corriente. Normal. Tal como se lo ve en la tele. Humilde, buena persona, no toma noción de todo lo que logró para un país. No se siente como una mega estrella", comenta.

"No se porqué pasó esto ni porqué me eligió a mí. No voy a salir a decir que Scaloni es mi amigo pero me siento un bendecido que haya depositado su confianza en mí. Gracias a un pequeño gesto pude conocer a una persona maravillosa".

Scaloni se comprometió con los cordobeses en repetir la salida en una nueva ocasión, pero en tierras cordobesas y eso se cumplió hace unos días. En un llamado telefónico, el técnico campeón del mundo le avisaba que llegaría sobre el mediodía para salir andar en bici. "Lo esperé en el aeropuerto, se sacó fotos con todo el mundo y lo llevé a mi casa. Estaba mi señora y mis hijos con sus compañeritos del jardín, los chicos estaban locos, no podían creerlo y él se mostró muy cariñoso, le gustan muchos los chicos", comenta Lito.

Ahí no más se cambiaron, Lito le prestó una bici y salieron a rodar. La salida fue por un circuito duro, con mucho sendero como le gusta al oriundo de Pujato. "Se la bancó muy bien, anda muy bien, además le encantó el terreno", manifiesta sobre ese entrenamiento que se dio en la localidad de Falda del Carmen, un pequeño enclave cordobés en el departamento de Santa María, ubicado a 7 kilómetros de Alta Gracia.

Terminado el entrenamiento volvieron a casa, el oriundo de Pujato visitó la bicicletería de su amigo y posteriormente emprendió el regreso a Pujato. "Cuando nos paramos a tomar el café, le pidieron fotos y él no se cansa de eso, es muy sencillo", explica Lito. La estadía en Córdoba fue por unas horas pero con la promesa de volver para realizar una nueva salida pero ahora con bici de ruta, seguramente cuando se logre, volverá a revolucionar la provincia de Córdoba.

SU VÍNCULO CON SAN JUAN, POR LA PASIÓN Y LA AMISTAD CON LOS TIVANI

Lito Oviedo, el autor de que Lionel Scaloni llegara a la provincia de Córdoba, tiene una estrecha relación con San Juan, provincia a la que llegó una infinidad de veces, ya sea para disputar carreras como cuando ganó la Vuelta a Los Berros en mountain bike representando a Defensores de Boca de Los Berros, o cuando llegó para vivir desde adentro la Vuelta Internacional a San Juan.

"La pasión con la que viven los sanjuaninos en ciclismo es de no creer, por algo dicen que son la capital del ciclismo y de eso no tengo dudas", expresa Lito. "Me gusta mucho esa pasión con la que se vive el ciclismo, además del trato de la gente, cada vez que voy me siento como en casa", manifiesta quien no se perdió ninguna edición de la Vuelta, incluso presenció el cumpleaños de Peter Sagan en El Villicum, rodó junto al Bora por los diques sanjuaninos y hasta llegó al Colorado para presenciar la etapa reina. Incluso llegará la próxima semana para vivir la inauguración del nuevo velódromo en Pocito.

Lito Oviedo junto al español Oscar Sevilla en la Vuelta a San Juan

Su vínculo con la provincia también es por la amistad con la familia Tivani, recibiendo y compartiendo entrenamientos con los hermanos Nicolás y Gerardo cada vez que llegan hasta la provincia del Centro de la República a realizar la pretemporada. ¿Si la rodada pendiente con Scaloni podría darse en San Juan? Lito expresó: "Todo depende de él pero claro que sería lindo salir a entrenar con Lionel en una provincia donde el ciclismo es toda una pasión", cerró.