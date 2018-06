Fernando no se privó de algunas postales

Desde aquel momento en que creía que era un chiste de mal gusto y no creía en que se había ganado un viaje al Mundial, a estar en el estadio donde se enfrentan Argentina e Islandia. Fernando Moyano aún no sale de su asombra de estar en Rusia junto a su mujer María Eugenia para disfrutar de un evento único

El sanjuanino se contactó con DIARIO DE CUYO y compartió fotos y videos de la previa del partido. Uno de los momentos más emotivos fue cantar con los hinchas argentinos.

María Eugenia se llevó una bandera que le hicieron sus alumnos del Colegio Pérez Hernández.

Fernando y maría Eugenia posan con un regalo muy especial: el regalo de los alumnos de la docente

Su historia: ganó un viaje al Mundial y creyó que era una estafa

Fernando Moyano resultó ganador de un concurso del que hasta había olvidado haber participado y cuando fue notificado creyó ser víctima de una estafa.

En abril el técnico informático participó de una encuesta de Infobae que tenía como objetivo conocer la opinión de los lectores respecto al sitio y prometía, como premios tres viajes distintos: uno a Rusia, otro a Roma y un tercero a Miami. El sanjuanino tildó sin demasiadas expectativas la opción que más le atraía: ser parte del Mundial.

"Revisé el mail y me encontré con que había ganado. Pensé que era una estafa, igual llamé y cuando me respondieron 'hola, Infobae' me encontré con que era verdad y era el ganador del viaje a Rusia", había contado Fernando a DIARIO DE CUYO.

Es que viajar a ver un Mundial es mucho más que un costoso regalo: era el sueño de su vida. "Este año cumplo los 50 y mi mujer había averiguado para regalármelo, pero eligió algo más barato", había afirmado entre risas.