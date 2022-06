El español Rafael Nadal, dueño del récord de títulos de Grand Slam con 22 coronas y considerado el mejor de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo con sus 14 títulos en Roland Garros, espera su primer hijo junto a su pareja Mery Perelló, según lo reveló ayer la prensa española.



"Rafa Nadal y María Francisca "Mery" Perelló esperan su primer hijo. La pareja está junta desde hace 15 años y se casaron en 2019", publicó la revista Hola en su portada, con fotografías de ambos a bordo de un barco en las islas Baleares.



Si bien la pareja no confirmó la noticia, el diario mallorquín Última Hora adelantó que "Xisca" Perelló está en su quinto mes de embarazo y que la pareja ya conoce el sexo del bebé, que será un varón.



Nadal, de 36 años, conquistó el Abierto de Roland Garros el 5 de junio pasado por 14ta. vez tras vencer en la final al noruego Casper Ruud y mantiene la incógnita sobre si jugará Wimbledon desde el 27 de junio debido a una antigua y persistente lesión en el pie izquierdo que lo tiene a maltraer, desde hace mucho.



"Rafa" se trató la lesión en Barcelona y hace un par de días reanudó los entrenamientos en las canchas de césped del Country Club de Santa Ponça, en Palma de Mallorca, aunque no confirmó si estará en Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año y luego de haber ganado los dos primeros, el abierto de Australia y el mencionado en Roland Garros.



"Si tiene una pequeña oportunidad de hacerlo, Rafa jugará Wimbledon", anticipó su tío y ex entrenador Tony Nadal en declaraciones a los medios de prensa españoles, que siguen paso a paso la actividad de quien es considerado el mejor deportista en la historia de su país.

Mañana es el día

Rafa Nadal dará mañana una conferencia de prensa en la que se espera que anuncie si participa en el torneo británico de tenis por excelencia y ya, de paso, tendrá que confirmar la noticia que ha dado la revista Hola, sobre su próxima paternidad. Consultado ayer por los periodistas, el tenista español se limitó sólo a contestar con un lacónico: "Este viernes".