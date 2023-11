Se trata de esos espectáculos que no se ven todos los días y que están armados para ser disfrutados. Es la ceremonia de apertura del International Six Days of Enduro, la carrera de enduro más exigente del mundo y que se desarrollará en la provincia a partir del lunes. No obstante, hoy tendrá su primera función a partir de las 19 frente al Teatro del Bicentenario, con el desfile de las delegaciones. Desde la organización indicaron que emulará la presentación de los Juegos Olímpicos. La entrada será libre y gratuita.

El Six Days, que tras nueve años se desarrollarán por segunda vez en San Juan, tendrán en carrera a más de 350 pilotos de 26 naciones. Entre ellos estarán los 21 sanjuaninos, dos de los cuales correrán para la Selección argentina.

La ceremonia de apertura tendrá un escenario sobre una explanada a metros del teatro. Las delegaciones se reunirán por calle Las Heras y desde allí irán desfilando, todos bajo la bandera de sus países, hasta el escenario.

La primera nación en presentarse será Australia, seguirá Bolivia, Brasil, Canadá y posteriormente todos los representantes, por orden alfabético, de los países participantes. Se trata de 11 delegaciones americanas, 12 europeas, 2 asiáticas y 1 de Oceanía. El cierre será para los argentinos, mientras que luego será momento de las palabras de las autoridades, todo con shows de música y luces.

EN EL PADDOCK

El paddock en el Circuito San Juan Villicum tuvo ayer una intensa actividad con el primer día de controles administrativos y técnicos. Los equipos de Argentina, Portugal, España, Venezuela y Brasil hicieron sus verificaciones y ya dejaron sus motos en el parque cerrado, donde permanecerán hasta el comienzo del primer test que se disputará el lunes. Hoy, informó la organización, desde las 8,30 continuarán su paso por los controles el resto de los países y clubes que son parte de la competencia. El público puede acceder al complejo con acceso libre y gratuito.

> Presente en todas las categorías

Al igual que en Chile 2018 (última participación del equipo nacional en el ISDE), Argentina presentará equipos para competir en los trofeos de naciones: en el World Trophy, en el Junior World Trophy y en el Women's World Trophy. Con la sanjuanina Melina Bretillot, la selección femenina competirá por primera vez en el país y buscará hacerse fuerte con el apoyo de los fanáticos de la provincia.

Aprovechando la localía, los tres trofeos mayores en juego contarán con equipos nacionales que buscarán hacerse fuerte ante su gente y tratar de emular la actuación de San Juan 2014, cuando Argentina consiguió su mejor resultado en un ISDE con un 5to puesto en WT y JT, según reportó FIM-ISDE.

"En 2014 tenía 14 años y la verdad que ver este evento de afuera, siendo tan chiquita y por entonces con apenas dos años dentro del mundo de las motos, me parecía algo imposible de alcanzar. Pero me surgió el deseo de hacer esto algún día. Tener la posibilidad de que vuelva de nuevo a mi provincia, de poder correr y formar parte de la selección argentina es un sueño que todavía no puedo creer que sea real", afirmó Melina Bretillot, quien vestirá la celeste y blanca en esta semana de enduro junto a la riojana Carla Scaglioni y la fueguina Julieta Jerez.