Pipo Gorosito rompió con el estereotipo de entrenador que le dirigencia siempre pretendió para orientar a San Martín. Lejos de ser un novato, tiene amplia experiencia y una maduración tras su paso por España. Recién el jueves de la semana que viene llegará a San Juan para ese mismo día empezar la pretemporada (el 9 viajan a Tandil), pero antes dialogó con DIARIO DE CUYO y contó detalles de sus intenciones para poder construir el mejor San Martín. Un mano a mano con todos los aspectos y objetivos que pretende en esta nueva etapa de su vida.

El cuerpo técnico completo: J. Borelli y F. Zandona (AC), S. Somoza (PF), M. Villasanti (DT arqueros).



-¿Qué te sedujo para venir a San Martín?



-Había tenido oportunidad de ir a otros tres equipos, con los que me reuní con sus presidentes, pero lo de San Martín me interesó porque tengo entendido que el club está ordenado.



-¿Y qué conoces del equipo?



-Conozco lo profesional. Cualquier entrenador y porque es su trabajo está enterado de lo que va sucediendo en los clubes, y también por los partidos que he visto.



-En tu amplia experiencia como DT, está será la segunda vez que dirigís fuera de Buenos Aires, ¿es diferente ir al interior?

-No lo tomo como algo diferente ni he pensado en mi pasado. San Martín es un equipo de Primera División y por eso me interesó. Nosotros somos de perfil bajo y nos vamos a acostumbrar sin problemas.



-¿Qué objetivos te planteaste?



-Tratar de conformar un equipo que juegue bien, que podamos ganar. Ese es el objetivo primordial.



-¿Y en ese sentido, ya pensaste en los dos refuerzos que podés sumar?



-No, sinceramente no. Primero quiero ver que es lo que hay y de acuerdo a lo que tengamos y como se adapten, ver cómo podemos jugar y qué resultado le podemos sacar según la forma de jugar que elijamos. Porque al equipo le han hecho 26 goles y sólo anotó 14, o sea que hay un desbalance. Si vos jugás bien vas a tener más chance de gol, le han creado mucho y le han convertido bastante.



-¿Cómo es tu estilo de juego a implementar en San Martín?



-Una cosa es cuando llegas al principio a un club y vos conformás el plantel de acuerdo a tus ideas. Pero otra es cuando llegás en el medio de un torneo donde la prioridad es tratar de lograr resultados y tenés que adaptarte a los jugadores que tenés, así que iremos viendo cuál es el mejor estilo de juego.



-¿Está dentro de tu proyecto sumar jugadores de inferiores?



-Nosotros en todos los equipos que hemos estado hemos puesto muchos chicos. Para nosotros hay algo simple que es que jugador que rinde luego juega. No importa si tiene 30 o 15 años, si juega mejor y el rendimiento es muy bueno seguirá jugando, y si no irá para fuera. Es una cuestión de lógica, como yo quiero que me vaya bien tengo que poner a los que mejor juegan.



-¿Cuándo vas a llegar en San Juan?



-El 5 de enero al mediodía porque entrenamos ese mismo día a la tarde.



-Si hoy tuvieras que definir a San Martín, ¿qué dirías?



-Lo que pasa es que prefiero hablar el día de mañana de cómo está el equipo desde que llegamos nosotros. Ahora está en una situación incómoda, le han marcado muchos goles, ha hecho pocos y debido a eso han cambiado el entrenador. Entonces trataremos de conformar un buen equipo. Lo que sí, necesitamos a todos, a los dirigentes, los jugadores, los hinchas y a nosotros. Cada pata tiene que estar firme para que el beneficio sea para el club.



-¿Te propusiste lograr alguna cantidad de puntos?



-No, la prioridad es tratar de jugar bien y empezar a ganar porque han triunfado en 3 sobre 14 partidos. Se ganó muy poco.



-¿En qué momento de tu vida y de tu carrera como DT te llega esta oportunidad de orientar a San Martín?



-En una etapa en que mientras uno tiene más edad va adquiriendo mas conocimiento por una cuestión obvia. Uno cuando tiene 20 se cree que se las sabe todas, después con 30 te das cuenta que a los 20 no sabes nada y esto es así a los 20, 30, 40 y los 50, por eso estoy constantemente tratando de aprender.