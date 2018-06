Negocia. Matías Fissore, en pleno entrenamiento en la tarde de ayer en la cancha auxiliar del Bicentenario. El volante central, a quien se le vence el vínculo la semana que viene, es el único jugador que está negociando su continuidad en San Martín ya que Coyette lo pidió y es del agrado de la dirigencia.





Hace 3 días San Martín largó la parte más dura de su pretemporada (en su segunda semana de trabajo) con un plantel que todavía no termina de conformarse y al que le faltan todavía varios jugadores, teniendo en cuenta que se fueron 18 futbolistas y por el momento sólo llegaron 9. Es decir que le quedan todavía variantes y puestos por cubrir, para un San Martín que sólo mantuvo a 14 protagonistas del semestre pasado (ver "El plantel verdinegro").



La limpieza fue grande tras la finalización de la primera edición de la Superliga, teniendo en cuenta que entre jugadores a los que se les venció el vínculo y otros con contrato vigente, más de la mitad del plantel debió buscar nuevo destino. Mientras que el entrenador Coyette y la comisión directiva se encargaron, y lo seguirán haciendo, de volver a nutrir un equipo que tendrá como misión salvar la categoría.



Comparando, en cantidad de jugadores, los puestos que sufrieron bajas son en la defensa, donde todavía faltan nombres para darle más alternativas al técnico, teniendo en cuenta que sufrió 7 bajas y mantuvo a 5 (contando a Francisco Álvarez, quien está en Rusia como sparring de le Selección argentina), pero por el momento sólo llegaron 2: Juan Rodríguez (Almagro) y Gianni Rodríguez (Sud América, Uruguay).



En el arco renovó contrato Leo Corti, pero la dirigencia optó por no darle otra oportunidad a Federico Urraburo y el tercer arquero pasará a ser el juvenil de la Reserva Facundo Désima.



En la zona del mediocampo, en la que va encaminada la renovación del contrato de Matías Fissore, es la posición donde más equilibrado marcha el armado del "nuevo" San Martín. Porque mientras de los 5 jugadores que no continuaron, por el momento los sustituyó con 4 incorporaciones: Fernando Brandán (Temperley), Franco Cristaldo (Defensa y Justicia), Diego Cardozo (Atlante de México) y Hernán Da Campo (Rosario Central).



Mientras que en la ofensiva es la línea donde apuntó como prioridad, porque si bien perdió 5 delanteros, entre ellos a Claudio Spinelli, llegaron 3 con trayectoria para ilusionar con un equipo con poder de ataque en base a nombres como Gonzalo Castillejos (Apollon Smyrnis, Grecia.), Nazareno Solís (Huracán) y el regreso tras 10 años de Martín Bravo (Unam, México).



San Martín todavía sigue buscando jugadores y cerrando contratos para el armado de un plantel que apuntará a dar pelea.

El partido por Copa Argentina ante Brown de Adrogué será el 21 de julio a las 15, en Morón, Buenos Aires.

Gianni Rodríguez tuvo su primera práctica

El lateral uruguayo Gianni Rodríguez (foto), quien se convirtió en el noveno refuerzo, tuvo ayer su primera práctica en San Martín, que se desarrolló en doble turno en la cancha auxiliar del Bicentenario.



El defensor, de 24 años, viene de jugar en Fénix de su país y anteriormente vistió las camisetas de Sud América, Cerro, Peñarol y Danubio de Uruguay, más el doble paso por el Benfica B de Portugal. Además integró las selección juveniles de su país, logrando el subcampeonato mundial con la Sub-17 y Sub-20.

LOS QUE SIGUEN



Arqueros:



Luis Ardente



Leonardo Corti (renovó)



Facundo Désima



Defensores:



Francisco Mattia (renovó)



Arián Pucheta (renovó)



Gonzalo Prósperi



Francisco Álvarez



Yonatan Goitía



Volantes:



Claudio Mosca (renovó)



Nicolás Pelaitay



Zacarías Morán Correa



Marcos Gelabert



Matías Fissore (negocia su continuidad)



Delanteros:



Gustavo Villarruel



Pablo Magnín



LOS QUE SE FUERON



Arquero:



Federico Urraburo



Defensores:



Matías Escudero



Pablo Aguilar



Damián Schmidt



Leandro Vega



Luis Olivera



Camilo Cándido



Nicolás Montañez



Volantes:



Gabriel Carabajal



Emiliano Agüero



Santiago Chacón



Félix Banega



Alvaro Fernández



Delanteros:



Nicolás Mana



Nicolás Messiniti



Joaquín Molina



Facundo Barcelo



Claudio Spinelli



LOS QUE LLEGARON



Defensores:



Juan Rodríguez (Almagro)



Gianni Rodríguez (Fénix, Uruguay)



Volantes:



Fernando Brandán (Temperley)



Franco Cristaldo (Defensa y Justicia)



Diego Cardozo (Atlante de México)



Hernán Da Campo (Rosario Central)



Delanteros:



Gonzalo Castillejos(Apollon Smyrnis,Gre.)



Nazareno Solís (Huracán)



Martín Bravo (UNAM, México)



Cuerpo Técnico:



Gastón Coyette (Director Técnico)



Patricio Pisano (Ayudante de Campo)



Emanuel Sánchez (Preparador Físico)



Diego Carranza (Entrenador de arqueros)