GRAN FESTEJO, se desató en la cancha montada en el gimnasio Hermógenes Lizana. Los pibes sanjuaninos jugaron el partido perfecto y sometieron a Mendoza en tres sets, logrando el objetivo que se habían planteado que era el de repetir la medalla dorada conseguida el año pasado en Córdoba.



Tenían una espina clavada desde el jueves pasado, cuando perdieron contra Mendoza en la fase de grupos. Esa derrota caló hondo y lo que más ansiaban los chicos dirigidos por Roberto Alós era definir el oro ante los clásicos rivales de la región cuyana.



Según la crónica de los periodistas de Prensa de la Secretaría de Deportes, no fue tarea sencilla, porque el comenzó parejo, punto a punto, con algunos errores de cada lado. El equilibrio se rompió cuando los pibes sanjuaninos ajustaron en bloqueo y defensa, y comenzaron a generar errores en su rival que nada pudo hacer ante el aceitado funcionamiento de los azules que ganaron el primer set 25-16.



El segundo mantuvo la tónica. Regular en el saque, bien en la rotación, pero marcando diferencia principalmente en bloqueo, los sanjuaninos lograron escaparse sobre el final del set y lo ganaron por 25-21.

El armador, Ignacio Segovia, es el único que no podrá integrar el equipo el año próximo.

En el tercero pareció complicarse. Mendoza comenzó arriba, presionó desde el saque, ajustó en el ataque y mantuvo una diferencia de algunos puntos. Pero nuevamente apareció el bloqueo, la actitud en defensa y la inteligencia en ataque para revertirlo. El armador Ignacio Segovia tuvo un gran partido, distribuyó cada pelota de forma correcta, y el nerviosismo del otro lado de la red tuvo sus consecuencias. Así, con mucho esfuerzo y un gran vóley, San Juan ganó 25-17 el tercer set y cerró una actuación formidable.



El punta Lautaro Morales (22) y el opuesto Federico Tello (17) fueron quienes anotaron más puntos. También fue importante la tarea en el bloqueo de los dos centrales, Abel Loncaric y Catriel Segura (puntas).



"El equipo jugó una final muy linda. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Se los anticipé ayer (por el sábado) cuando terminamos la semifinal con Córdoba. Creo que la mentalidad cambió luego de la derrota con Mendoza. Los chicos entendieron que no debíamos regalar ningún segundo porque hacíamos bien las cosas en los aspectos técnicos y tácticos, pero si nos desconcentrábamos no lográbamos el rendimiento adecuado. Estoy inmensamente feliz porque todo el plantel es nuevo, excepto el armador, y se consiguió en gran manera el objetivo que vinimos a buscar que era la medalla dorada. Y más grande es mi felicidad porque pude compartir este logro con mi hijo en el equipo", concluyó el entrenador del conjunto sanjuanino.





Ciclismo: en la banquina





Con las manos vacías se quedaron los pedalistas en la prueba de ruta. El mejor ubicado de los seis fue Santiago Sánchez, que terminó noveno.

La competencia de "Gran fondo" que cerró la actividad del ciclismo en los Binacionales no tuvo entre los primeros clasificados a ciclistas sanjuaninos, por lo que no pudieron ganar el puntaje que otorga para el medallero la disciplina, quedaron terceros a dos puntos del primero, Maule, y uno de San Luis, segundo.



La competencia que se desarrolló sobre cuatro giros a un circuito de 24,7 kilómetros fue muy tranquila en la mayor parte de su transcurso, con los sanjuaninos controlando la cabeza del pelotón para evitar cualquier ataque.



Recién, cuando se cumplía la mitad del penúltimo giro en una zona de subida se iniciaron las acciones, aunque todos pusieron gran empeño en no dejar que se abrieran huecos.



Los ocho equipos guardaron piernas para el empinado final, en el que los rodadores iniciaron un largo embalaje donde rodó el máximo candidato, Felipe Pizarro (Maule). La caída complicó a los pibes sanjuaninos que venían armados para "levantarle" el sprint a Santiago Sánchez.



Mauricio Domínguez elegido como el último lanzador tuvo problemas en el cambio y ante el ataque del resto para aprovechar la situación, no pudieron reagruparse y entraron a la parte decisiva buscando ganarse la vida eligiendo alguna rueda que pudiera servirles. La victoria fue para el puntano Tomás Moyano, que fue escoltado por Oreste Cortes, de O"Higgins. En tercer lugar arribó Dagoberto Ovando, de Valparaíso.





OTROS SANJUANINOS





>El atletismo, sin protagonismo

Un séptimo puesto en la posta 4x400 varones (Ezequiel Fernández, Rodrigo Elizondo, Joaquín Muñoz y Eric Ruarte) y un octavo en la misma carrera de damas (foto) (Celeste Moreno, Violeta Camargo, Priscila Camargo y Agustina Ontiveros) cerraron la actuación de la delegación de atletismo que, según su entrenador Emanuel Illanes, fue "positiva", pensando en el 2019.







>En tenis, doble séptimo puesto

Ambos equipos ganaron. Las chicas 2-0 ante Maule y los varones 2-1 a O"Higgins. Mazzei cayó derrotado ante Zuñiga por 2-6, 2-6. Madcur superó a Salgado 6-2 y 6-0, y el dobles compuesto por Madcur y Segado superó a Zuñiga y Astrain por 4-6, 6-3 y 13-11.

Con estos resultados evitaron salir "zapateros" en los Juegos, tras un rendimiento con altibajos.





>Cal y arena en el balonmano

"Nos vamos en deuda" comentó el DT de los varones Pablo Nale, tras la derrota por 21-32 con Maule que los relegó al sexto lugar. Por su parte, las damas vencieron a San Luis 21-18 y culminaron quintas.

Los varones vencieron 50 a 46 a O"Higgins y terminaron séptimos. Las damas, octavas, tras caer con San Luis 38-62.